به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نایب رئیس فدراسیون فوتبال عراق به همراه دو تن از مسئولان کمیته‌های این فدراسیون صبح امروز یکشنبه با علی کفاشیان و علیرضا اسدی، رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند تا در مورد میزبانی مسابقات عراق در کشور ایران به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این نشست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به تجاربی که در عرصه برگزاری مسابقات بین‌المللی داشته‌ایم، تمام سعی خود را بکار خواهیم گرفت تا میزبان خوبی را عهده دار باشیم.

همچنین پس از برگزاری این نشست مسئولان فدراسیون عراق از ورزشگاه‌های تختی، دستگردی و انقلاب کرج بازدید خواهند کرد تا ورزشگاه مورد نظر خود را برای میزبانی انتخاب کنند.

برنامه مسابقاتی که عراق میزبان خواهد بود به شرح زیر است:

۱۲ شهریور ۹۴ (سوم سپتامبر ۲۰۱۵): عراق میزبان چین تایپه است.

۲۱ آبانماه ۹۴ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۵): عراق میزبان تیم اندونزی خواهد بود (این بازی درصورتی برگزار می‌شود که فیفا فدراسیون فوتبال اندونزی را از حالت تعلیق خارج کند)

۵ فروردین ۹۵ (۲۴ مارچ ۲۰۱۶): عراق میزبان تایلند است.

۱۰ فروردین ۹۵ (۲۹ مارچ ۲۰۱۶): عراق میزبان ویتنام خواهد بود.