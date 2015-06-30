فیلم/ ساخت اولین فناوری پوشیدنی صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشهورترین فناوری اسکلت های پوشیدنی یا همان exoskeleton را در افتتاحیه بازی های جام جهانی شاهد بودیم که یک جوان برزیلی دارای معلولیت حرکتی با پوشیدن این روبات توانست اولین ضربه را به توپ بازی ها وارد کند. اسکلت های خارجی نیرومند یا powered exoskeleton فناوری هایی هستند که روی بدن قرار گرفته و با استفاده از مکانیسم های متفاوت خود موجب افزایش توانایی های کاربر شده و قابلیت بلند کردن اجسام سنگین یا انجام اعمالی را به انسان می دهند که بیشتر شبیه به فیلم های علمی- تخیلی هستند.



این موضوع در حالی است که فناوری های پوشیدنی تا پیش از این تنها در مصارف درمانی و توانبخشی استفاده می شدند. محققان آلمانی در حال فعالیت بر پروژه جدیدی با نام Robo-Mate هستند که به کاربرانش اجازه می دهد، اجسام ۱۰ کیلویی را همانند جسمی ۱ کیلویی جابه جا کنند.