ولایت ضامن بقای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق ایران عقیده در مراسم سی و چهارمین سالگرد شهادت شهدای ۷ تیر که ظهر یک شنبه برگزار شد، با تاکید براینکه باید قدر و منزلت شهدا پاس داشته شود گفت:انقلاب اسلامی از ابتدای ظهور تا کنون، توانسته است معادلات جهانی را در همه زمینه ها برهم بریزد و جهان را متوجه خود سازد

وی با تاکید براینکه این انقلاب، نسبت به ۳۶سال قبل بسیار قدرتمندتر و شکوفاتر شده افزود:درمقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی، دشمنی دشمنان بسیار پیچیده تر شده و در این راه ذره ای هم از مواضع خود کوتاه نیامده اند

حجت الاسلام ایران عقیده به حادثه ۷ تیر سال ۱۳۶۰ اشاره و بیان کرد: یقین بدانید اگر هرنظام دیگری ۷۲ تن از سران دولت خود را در یک روز از دست می داد نابود می شد اما آنچه که موجب شده این انقلاب تاکنون روی پای خود بایستد، فقط ولایت است به گونه ای که دشمنان قسم خورده ما نیز به این امر معترف هستند.

وی جمهوری اسلامی را یکی از تاثیرگذارترین نظام های سیاسی جهان برشمرد و اظهارکرد: دشمنان اسلام و نظام، هرچه تلاش کردند تاکنون نتوانستند جریان اسلام خواهی، بیداری اسلامی و تفکر ایرانی اسلامی را از بین ببرند و شاهدیم که بسیاری از انقلابات اخیر و حرکت هایی از این دست در کشورهای دیگر، از نظام مقدس ما الهام گرفته اند.

دادستان انزلی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درخصوص شهید بهشتی که فرموده بودند «بهشتی یک ملت بود» بیان کرد: شهید بهشتی یکی از بزرگترین نظریه پردازهای انقلاب اسلامی بود، کسی که قانون اساسی، از تراوشات ذهنی این شهید بزرگوار نشات گرفته است.

ایران عقیده با بیان اینکه خون شهید بهشتی توانست فتنه سال ۶۰ را ازبین برده و چهره خبیث نفاق را رونمایی کند گفت: آقای پرورش که درآن زمان ریاست آموزش و پرورش را برعهده داشت گفته بود بارها به شهید بهشتی گفتیم که این همه به شما توهین شده و نسبت های نا روا داده می شود چرا این مسند را رها نمی کنید؟ بهشتی پاسخ داد :من سپر بلای حضرت امام (ره) هستم و اینها به مثابه تیرهایی است که اگر نباشم به امام اصابت می کند.

دادستان انزلی با تاکید براینکه ما نیز باید چون شهید بهشتی سپر بلای ولایت باشیم، افزود: دشمنان، از طریق شبکه های اجتماعی و مجازی در دو هدف عمده به فعالیت برعلیه نظام مشغول هستند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که هدف اصلی دشمنان در همه دوران ها بوده وبه عنوان خارچشم دشمنان تلقی می شود، ولایت است چرا که می دانند آنچه که موجب دوام و ثبات انقلاب است و هرجا حادثه ای اتفاق افتاده و نظام مقدس موفق به عبور از آن شده، ولایت سردمدار عبوراز این اتفاق بوده، قصد ضربه زدن به آن را دارند.

ایران عقیده از ترویج بی بندو باری به عنوان دومین هدف دشمنان در شبکه های مجازی اجتماعی یاد کرد و گفت: یکی از موارد حساس که می تواند به این نظام ضربه بزند و به گذشته عقب گرد شود، ترویج بی بندوباری و فساداخلاقی است که دشمنان درحال فعالیت شبانه روز، براین موضوع حساس هستند. به همین دلیل درسازمان صدا وسیما، مرکزی به نام مرصاد که وظیفه رصد برنامه های شبکه های اجتماعی را برعهده دارد درحال فعالیت است.

دادستان انزلی با تاکید براینکه مهمترین رکن حفظ نظام دردوران کنونی، ارتباط مستقیم و معنوی با ولایت است اضافه کرد: ارتباطات معنوی و عرفانی نمی تواند توسط معادلات دنیوی برهم بریزد و اینگونه است که جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون برسر مواضع خود محکم و مقتدر ایستاده، و ذره ای قدم به عقب برنخواهد داشت.