«اشتاین مایر»: روسیه در آینده اروپا نقش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه آلمان امروز بازگشت روابط دوستانه با روسیه را موجب تسریع روند صلح در جهان عنوان نمود.

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه امروز با خبرنگاران گفت: بحران در اوکراین تاکنون نتوانسته است بر مواضع روسیه در مذاکرات هسته ای با ایران تأثیرگذار باشد. لذا می توان این مقوله را یکی از مهمترین مسائلی دانست که بدون مشارکت روسیه قابل حل و فصل نیست.

وی در ادامه بازگشت روابط دوستانه با روسیه را مطلوب خواند و افزود: آلمان نه می تواند تسلیم روسیه باشد و نه روسیه را منزوی کند. روسیه هنوز هم یکی از بزرگترین همسایگان اتحادیه اروپا و آلمان محسوب شده و برای آینده خوب یا بد اروپا دارای نقش آفرینی خواهد بود.