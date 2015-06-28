اجرای ۴۰ مورد اقدامات پیشگیرانه برای کاهش پرونده های قضایی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسینعلی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در نشستی با جمعی از وکلا و قضات شهرستان دامغان در محل دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان افزود: افزایش گشت های خیابانی از سوی نیروی انتظامی در مبادی جرم خیز و کم تردد به ویژه در ساعات پایانی شب، جلوگیری از اعطای مرخصی به زندانیان با سابقه سرقت متعدد در ایام تعطیلات طولانی مدت و مناسبت های خاص مذهبی و ملی و ابلاغ به ندامتگاه عمومی و اجرای کار درمانی از مهمترین برنامه های در کاهش ورودی پرونده ها به دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم قضایی شهرستان دامغان بوده است.

وی، اجرای طرح افزایش گشت های مشترک از سوی نیروی انتظامی و اداره برق با هدف پیشگیری از سرقت سیم و کابل در نقاط جرم خیز و در معرض سرقت، اجرای طرح آموزش دامداران با هدف پیشگیری از سرقت احشام از سوی نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی را از دیگر اقدامات دادگستری شهرستان دامغان ذکر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان اضافه کرد: با جدیت تمام و بر اساس قانون با جرائم سرقت، مواد مخدر، نزاع های دسته جمعه، اعمال منافی عفت و مشروبات الکلی برخورد خواهیم کرد.

هاشمی تصریح کرد: بر اساس اعلام معاونت پیشگیری وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان آمار سرقت های به وقوع پیوسته در شهرستان دامغان طی سال ۹۳ در مقایسه با سال قبل کاهش ۶.۴۲ درصدی داشت که امیدواریم با رعایت نکات ایمنی و فعالیت های انتظامی و امنیتی و نیز رسیدگی دقیق و با سرعت در شهرستان طی سالجاری نیز شاهد کاهش سرقت باشیم.

وی در خاتمه گفت: در مورد برخورد قانونی و قاطع با جرائم منافی عفت و جریحه دار کردن عفت عمومی و عدم رعایت شئونات اسلامی و مشروبات الکلی دستورات قضایی لازم صادر و به محض وقوع این جرائم در وقت های فوق العاده رسیدگی و اجرا می شود.

این نشست با هدف هم اندیشی و بحث و تبادل نظر فی مابین وکلا و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان برگزار شده بود.