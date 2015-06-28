بانک ها نقش مهمی در توسعه صنعت چهارمحال و بختیاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در همایش روز صنعت و معدن در سالن همایش غدیر اداره کل فرهنگ و اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بانک ها نقش مهمی در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال چهارمحال و بختیاری دارند، اظهار داشت: بانک ها با پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه های جاری واحد های صنعتی نقش تاثیر گذاری در توسعه و پیشرفت صنعت در این استان دارند.

وی افزود: بانک با اتخاذ روش های مناسب پرداخت تسهیلات می توانند در مسیر گسترش تولید کمک کنند و در این مسیر بانک ها نقش تعیین کننده ای دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بسیاری از واحد های تولیدی طی سال های گذشته دچار مشکل شدند که مشکل این واحد بیشتر به علت نبود ثبات در بازار و تامین نشدن مواد اولیه بوده است.

قاسم سلیمانی دشتکی گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم به بازار سامان بخشیده شد و هم اکنون مشکلات سال های گذشته در حوزه بازار دیگر وجود ندارد.

وی بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری یکی از اقدامات خوب این بوده که از ظرفیت واحد های تعطیل و نیمه تعطیل برای ایجاد اشتغال استفاده شود و با حل مشکلات این واحد های صنعتی، بسیاری فعال و بسیاری دیگر به ظرفیت تولید بیشتر رسیده اند و اشتغال ایجاد شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: دولت به دنبال این است که کم کم وضعیت اقتصادی مطلوب تر شود و از رکود اقتصادی خارج شویم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون باید در مسیر توسعه صنعت گام برداریم و تلاش برای تولید جنس ایرانی را مورد توجه قرار دهیم تا اقتصاد کشور پویا شود و وابستگی ها به خارج از کشورکمتر شود.

وی اذعان داشت: هم اکنون واحد های بزرگ صنعتی مانند فولاد سازی در استان در حال اجرا است که نقش مهمی در توسعه صنعت در این استان خواهد داشت.