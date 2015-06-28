  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

استعفای یک مدیر وزارت علوم برای شرکت در انتخابات مجلس

استعفای یک مدیر وزارت علوم برای شرکت در انتخابات مجلس

مدير كل دفتر ارزيابی عملكرد وپاسخگويی به شكايات وزارت علوم برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری با استعفای دكتر محمود صادقی مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد وپاسخگويی به شكايات وزارت علوم موافقت كرد .

در نامه دكتر فرهادی خطاب به دكتر صادقی آمده است : «بدينوسيله ضمن موافقت با استعفای جنابعالی از خدمات شايسته حضرت عالی در دوران تصدی مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات تقدير و تشكر مي شود. اميد است با همت و تلاشی كه در سوابق كاري شما مشهود است ، توفيق خدمتگزاري به نظام مقدس جمهوري اسلامی و آموزش عالی كشوربيش از پيش فراهم گردد .»

کد مطلب 2789616
زهرا سیفی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها