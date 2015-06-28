استعفای یک مدیر وزارت علوم برای شرکت در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری با استعفای دكتر محمود صادقی مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد وپاسخگويی به شكايات وزارت علوم موافقت كرد .

در نامه دكتر فرهادی خطاب به دكتر صادقی آمده است : «بدينوسيله ضمن موافقت با استعفای جنابعالی از خدمات شايسته حضرت عالی در دوران تصدی مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات تقدير و تشكر مي شود. اميد است با همت و تلاشی كه در سوابق كاري شما مشهود است ، توفيق خدمتگزاري به نظام مقدس جمهوري اسلامی و آموزش عالی كشوربيش از پيش فراهم گردد .»