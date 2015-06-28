بیشترین تجاوز به حریم منابع طبیعی در یاسوج و سی سخت روی داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی روز یکشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری در استان افزود: برخورد با پدیده زمین‌خواری جدی است و دستگاه های اجرایی با عزم و اراده بیشتری وارد عمل شوند.

وی نسبت به ساخت و سازهای غیر قانونی وغیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان هشدار داد و اظهار داشت: برخورد با زمین‌خواری یک فرآیند دائمی و همیشگی است وهمه ما به عنوان نمایندگان دولت وظیفه حفاظت، نگهداری و برخورد با متصرفان اراضی ملی را بر عهده داریم.

استاندار اصل برخورد با پدیده زمین‌خواری را وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی دانست و افزود: این دو دستگاه نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی از اراضی واگذاری برای اجرای طرح های عمرانی به بخش دولتی و خصوصی طی سالیان متمادی در استان اقدام کنند.

وی بیان کرد: پس از احصا و تهیه این بانک اطلاعاتی طرح های راکد در اراضی واگذار شده نیز در اسرع وقت بازپس گیری خواهد شد.

خادمی ساخت و سازهای بدون سند در منابع طبیعی را تصرف غیرقانونی دانست و گفت: چنانچه شخص ادعایی مبنی بر مستثنیات بودن زمین تصرف شده داشت می تواند از طریق مبانی قانونی اقدام کند ولی تا آن زمان دستگاه متولی این حق را نیز برای خود قایل است تا از تصرف عدوانی زمین جلوگیری کند.

استاندار تاکید کرد: با تصرف غیرقانونی در حاشیه رودخانه‌های استان برخورد جدی شود چرا که حاشیه رودخانه متعلق به دولت است و باید تصرفات غیرقانونی رفع و مالکیت آن به دولت بازگردانده شود.

خادمی واگذاری زمین برای انجام طرح‌های صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی را خلاف قانون دانست و گفت: همچنین اگر ساخت و سازی خلاف قانون باشد، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز حق ارائه هیچگونه خدماتی به این افراد را ندارند.