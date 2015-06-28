۱۱.۵ تن مواد مخدر در شهرستان کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی توحیدی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: یکی از اقدامات اولویت دار در استان کرمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر است زیرا کرمان در نزدیکی مرزهای شرقی قرار دارد و قاچاقچیان سعی می کنند مواد مخدر را پس از گذر از سیستان و بلوچستان از طریق راههای کرمان به مرکز کشور منتقل کنند اما با تلاش نیروی انتظامی و اطلاعاتی تمام راههای کرمان برای قاچاقچیان نا امن است.

وی افزود: کرمان در زمینه مصرف مواد مخدر جزو استانهای مشکل دار کشور محسوب نمی شود و در مقابل هزینه های بالایی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به سایر استانها نیز انجام شده است و شهدای متععدی تقدیم انقلاب کرده ایم.

توحیدی ادامه داد: در سال گذشته در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۰۷ تن مواد مخدر در استان کشف شد که نشان دهنده توان بالای ماموران مبارزه با مواد مخدر در استان است.

فرماندار کرمان از متلاشی شدن ۹ باند مواد مخدر در کرمان طی سال ۹۳ خبر داد و افزود: ۲۰ طرح مقابله با خرده فروشان مواد مخدر نیز در کرمان اجرا شده است.

فرماندار کرمان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که جامعه را تهدید می کند مواد مخدر صنعتی است که باید برای مقابله با این مواد خانواده ها با این نوع مواد آشنایی بیشتری پیدا کنند و فرزندان خود را با مضرات این مواد آشنا کنند.

وی آگاه سازی جامعه و برگزاری کارگاههای ویژه برای خانواده ها در محیطهای کار و محلات را با هدف پیگیری از گسترش اعتیاد از جمله برنامه های پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان دانست.