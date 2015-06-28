اکبر ايماني در گفتگو با خبرنگار مهر پيرامون شرايطش با باشگاه ذوبآهن اصفهان و اينکه آيا براي فصل آينده در اين تيم ميماند يا خير، اظهار داشت: به ماندن در تيم علاقه دارم و باشگاه نيز به ماندن من در تيم علاقمند است اما از نظر سرمربی اطلاع ندارم.
هافبک تيم ذوبآهن اصفهان با اشاره به فصل گذشته و شرايطش در اين مسابقات بيان کرد: بايد بگويم که امسال با جان و دل براي ذوبآهن بازي کردم و تلاش بسياري از خود به نمايش گذاشتم، دو سال در تيم ذوبآهن سختي کشیديم تا در بازيهاي خود، بهترين بازي را به نمايش بگذارم.
وي درباره جذب اکبر صادقي در تيم ذوبآهن اصفهان تصريح کرد: مشکلي با حضور اکبر صادقي در ذوبآهن ندارم زيرا او نيز بازيکني خوبي است و ميتواند براي تيم مفيد باشد. در حال حاضر نيز منتظر خبر ذوبآهن هستم که آيا ميتوانم در اين تيم بمانم يا خير.
ايماني در پاسخ به اينکه براي فصل آينده از چه تيمهايي پيشنهاد دارد، ادامه داد: در حال حاضر از ۵ تيم پيشنهاد دارم اما هنوز منتظر ذوبآهن و سرمربي تيم هستم، به نظرم با توجه به اينکه تيم ما از بحران خارج شده، ميتوانم به اين تیم کمک کنم زيرا در اصفهان شرايط خوبي داشتم و از هواداران ذوبآهن خاطرات بسيار خوبي دارم.
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