روزانه ۷۰ نفر به معتادان کشور اضافه می شود/ تولید چشمگیر شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکلات کشور مواد مخدر است که بر اساس اطلاعات موجود، وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد و بیش از۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور گزارش شده است.

وی گفت: اگرچه آمار ها در خصوص مواد مخدر و یا اعتیاد آمار دقیقی شاید نباشد، اما همین آمار تکان دهنده و نگران کننده است و باید به این مهم توجه کرد.

وی بیان کرد: کشور ایران در منطقه متاسفانه نسبت به بسیاری از کشور ها وضعیت نامناسب تری دارد و این روند ادامه دارد و روزانه ۷۰ معتاد جدید در سطح کشور به آمار اعتیاد اضافه می شود و روزانه هشت نفر در پی اعتیاد می میرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد جرائم به نحوی مرتبط با مواد مخدر است.

قسمت چشمگیری از مواد صنعتی در داخل تولید می شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه نکته در خصوص مواد مخدر قابل اهمیت است که باید به آن توجه کرد، تاکید کرد: الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده ومواد صنعتی پر خطر مانند شیشه که قسمت چشمگیری از آن در داخل تولید می شود در حال جایگزینی با مواد مخدر صنعتی است.

هاشم زاده بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مصرف مواد مخدر در کشور به ترتیب تریاک، شیشه، کراک، هروئین و... بوده و این امر وضعیت نامطلوبی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در سال های قبل شیشه در جایگاه پایین تری بوده است که هم اکنون در حال تبدیل به یکی از پر مصرف ترین مواد مخدر است.

وی یادآور شد: مصرف بالای شیشه در سطح کشور بسیار نگران کننده شده است.

۵۳ مرکز درمانی سرپایی وابستگی به مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۵۳ مرکز درمانی سرپایی وابستگی به مواد داریم.

داریوش رضایی عنوان کرد: در سطح استان سه مرکز مشاوره بیماری ها رفتاری وجود دارد.

وی گفت: بحث مواد مخدر صنعتی بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از اقدامات انجام شده در این حوزه بحث درمان روانگردان ها است.

دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در بحث درمانی مواد مخدر صنعتی که در حوزه روانگردان هست نیاز به صبر و حوصله و کادر تخصصی است که در این حوزه در سطح استان کارهای قابل توجهی در سطح استان انجام شده است.

حل فاصله طبقاتی در سطح کشور یکی از راهکار های مبارزه با اعتیاد است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به راه حل های پیشگیرانه مصرف مواد مخدر در سطح جامعه، اظهار داشت: یک سری کارها در سطح جامعه طولانی مدت و بسیار سخت است که در این حوزه می توان مبارزه بافقر و از بین بردن فاصله طبقاتی را اشاره کرد.

عبدالمجید فدایی بیان کرد: در واقع باید برنامه ریزی در راستای مبارزه با اعتیاد صورت گرفته و عزم جدی در این مسیر داشته باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتیاد مشکلات بسیاری را در سطح جامعه ایجاد می کند، بیان کرد: مشکلات خانوادگی و آسیب اجتماعی از مهمترین مواردی هستند که در پی اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایجاد می شود.

کمپ های ترک اعتیاد از مهمترین مراکز در بهبود معتادان است

مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با بیان اینکه کمپ های ترک اعتیاد یکی از مهمترین مراکز در بهبود معتادان است، اظهار داشت: معتادان در این کمپ ها با استفاده از تجربیات و استفاده از روش های مختلف بهبود یافته اند.

محمد میرزایی بیان داشت: مراکز ترک اعتیاد با دارو نیز از مهمترین مراکز درمانی معتادان تحت نظر بهزیستی استان هستند که نقش مهمی در بهبود معتادان دارند.

وی گفت: باید در راستای حل معضلات اعتیاد در جامعه اطلاع رسانی شود و رسانه ها نقش مهمی در این حوزه دارند و باید در این مسیر تلاش بیشتر بکنند.

مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رسانه ها با اطلاع رسانی در حوزه ضرر و زیان مصرف مواد مخدر نقش بازدارنده ای از گرایش جوانان به سمت مواد مخدر دارند.