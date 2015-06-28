۳۰ هزار دانش آموز اتباع خارجی در کرمان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در شهر کرمان گفت: استان کرمان یکی از استانهای مهاجر پذیر کشور محسوب می شود و هزاران نفر از اتباع بیگانه در استان کرمان ساکن هستند و در راستای خدمات دهی به این افراد و بالابردن سطح خدمات دهی به این افراد فرزندان آنها در مدارس استان کرمان تحصیل می کنند و از امتیازهای آموزشی برخوردار هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته تعداد دانش آموزان اتباع بیگانه ای که در کرمان مشغول تحصیل بوده اند حدود ۱۷ هزار نفر بوده اند که بیشتر این افراد افغانی بودند.

وی افزود: این دانش آموزان در سال گذشته در ۴۴۶ مدرسه ساماندهی شده بودند و خدمات آموزشی دریافت می کردند.

رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در سال جاری پیش بینی ما افزایش تعداد این دانش آموزان در استان کرمان است.

میرزایی ادامه داد: پیش بینی می کنیم در سال جاری پیش رو در کرمان ۳۰ هزار دانش آموز اتباع بیگانه در مدارس استان ثبت نام کنند.

وی از اجرای طرح تعیین سطح در استان کرمان به منظور شناسایی دانش آموزان با مشکلات جسمی و روانی خبر داد و افزود: این طرح برای دانش آموزان اتباع بیگانه نیز اجرا خواهد شد و در نهایت زیر پوشش خدمات آموزشی قرار خواهند گرفت.