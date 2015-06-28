احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی سه روز آینده در برخی مناطق استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، جنوب سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در ساعات بعد از ظهر وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود که این وضعیت در جنوب غرب کشور تشدید شده، برخی مناطق غرب کشور را نیز فرا می گیرد.

به گفته وی، همچنین روز سه شنبه در استان های سمنان، قم، مرکزی و جنوب تهران نیز باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین بعد از ظهر روز دوشنبه و طی روز سه شنبه در شمال سیستان و بلوچستان، منطقه زابل طوفان و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وظیفه تصریح کرد: بررسی آخرین داده ها و تصاویر دریافتی ماهواره های هواشناسی بیانگر تشکیل توده گردوخاک در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور است که طی امروز و دوشنبه سبب کاهش کیفیت هوا دراستان های سیستان وبلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی وسمنان خواهد شد.

وی افزود: افزایش دما طی سه روز آینده در شمال غرب و غرب کشوراز ۴ تا ۶ درجه و در سایر استانهای کشور ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: امروز شرق خلیج فارس و طی سه روز آینده شرق دریای عمان مواج خواهد بود.

وطیفه یادآور شد: فردا آسمان تهران صاف، در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر همراه با وزش باد است بیشینه و کمینه دمای پایتخت فردا با دو درجه افزایش نسبت به امروز به ۳۹ و ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.