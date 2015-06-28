حکایت مظلومیت قوه قضاییه/ از کنایه آملی لاریجانی تامزاح رئیس مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته قوه قضائیه همانند سالهای قبل همایش سراسری با حضور سران قوا برگزار شد اما همایش ۹۴ کمی با سایر همایشهای دیگر فرق داشت و با حاشیه هایی همراه بود.

* قرار بود همایش از ساعت ۸ آغاز شود و عکاسان همانند همیشه برای چک و خنثی وسایل و تجهیزات گفته شد راس ساعت ۵:۴۵ دقیقه در سالن اجلاس حاضر شوند. خبرنگاران هم باید ۷:۳۰ دقیقه حضور داشته باشند در حالی که همایش ساعت ۹:۳۰ آغاز شد و باز خبرنگاران و عکاسان قربانی عدم هماهنگی لازم شدند.

* بعد از ورود خبرنگاران به سالن اجلاس بر خلاف رویه سالهای قبل این بار خبرنگاران را در طبقه فوقانی سالن مستقر کرده و اجازه ورود به طبقه همکف را ندادند و خبرنگاران از فرصت ۲ ساعته برای مصاحبه های اختصاصی با مسئولان قضایی و دولت جا ماندند.

* ابتدا قضات و دادستانهای سراسر کشور همگی با هم وارد سالن شده و مسئولان قضایی به VIP رفتند تا بعد از جمع شدن با هم وارد سالن اجلاس شوند. حضور حسین فریدون در راهروی سالن نشان می داد که رئیس هم وارد VIP شده و پس از مدتی مسئولان قضایی با هم وارد سالن شدند و بعد نوبت به حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور شد که با ذکر صلوات توسط حضار وارد شدند.

* تیم دولت را دکتر هاشمی وزیر بهداشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، چیت چیان وزیر نیرو، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور تشکیل می دادند که در متن خبرها با عنوان همراهان رئیس جمهور در همایش قوه قضائیه منتشر شد.

* علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ۴۵ دقیقه سخنرانی کرد اما در پایان گفت: هم بحث اخوت و هم ترس از قوه‌قضاییه باعث می‌شود بیشتر از این نتوانیم حرف بزنیم و حضار از این مزاح خندیدند.

* بعد از سخنرانی رئیس جمهور تمام مسئولان دولتی غیر از امین زاده و بعد از سخرانی رئیس مجلس برخی از نمایندگان همایش را ترک کردند که رئیس قوه قضائیه وقتی در جایگاه قرار گرفت گفت: این هم از مظلومیت قوه قضائیه است!

* در سخنرانی رئیس جمهور نوک پیکان انتقاد به سازمان بازرسی کل کشور بود که گاهی مانع کار مدیران به دلیل بازرسی ها می شود و چند نکته هم برای قوه قضائیه داشت اما روحانی در انتها گفت: خوشبختانه عالمی فاضل و فرزانه در رأس دستگاه قضایی همچون آیت الله آملی لاریجانی قرار دارد.

* آملی لاریجانی هم اظهارات رئیس جمهور در برخی موارد را تائید و تاکید کرد اما وزارت ارشاد را به دلیل صدور برخی مجوزها برای کنسرت ها مورد نقد قرارداد. البته انتقادهای رئیس دستگاه قضا فقط برای ارشاد نبود بلکه خطاب به صدا و سیما هم گفت: چطور جلسه رئیس صدا و سیما و نمایندگان لرستان را ۳ بار پخش می کنید اما جلسه مسئولان قضایی را پوشش درست نمی دهید!

* در این همایش حضور دادستان تهران که چندین ماه است هیچگونه ارتباطی با رسانه ها برای مصاحبه و گفتگو نداشته برای خبرنگاران قابل تامل بود که بدون پاسخ به سوال خبرنگاران محل همایش را ترک کرد.