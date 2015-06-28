تسریع در اجرای تدبیر رهبری در توسعه فضای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و تشکر از حضور وزیر اطلاعات در جلسه شورا، اظهار کرد: همگی اذعان داریم که برگ برنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استمرار حیات آن در حاکمیت مبتنی بر اراده مردم و مبانی دین است از این رو حفظ این اعتماد و همراهی مردم، نقش مهمی در بقای نظام ایفا می کند و به همین دلیل یکی از حوزه های فعالیت وزارت اطلاعات حفظ اعتماد مردم و تعمیق آن است که از این بابت از تلاش ها و مجاهدت همکاران شما در کشور تشکر می کنیم.

وی ادامه داد: اعلام می کنیم اگر برای سطح شهر تهران نیاز به همراهی و همکاری شورای شهر تهران باشد این آمادگی برای قانون گذاری وجود دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه به مکاتبه صورت گرفته توسط وزیر اطلاعات به مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری درباره اراضی منابع طبیعی در اتوبان شهید بابایی، توسط وزارت اعلام شد که ۴۵۰ هکتار ار اراضی مجاور اردوگاه شهید بابایی در جلسه ۲۶ بهمن سال ۹۳ به سازمان های مربوطه واگذار شده است که برای این منظور از وزارت اطلاعات سپاسگذاریم.

حافظی همچنین تصریح کرد: در ۶ فروردین ماه امسال طی مکاتبه ای از دفتر مقام معظم رهبری به وزارت اطلاعات اعلام شد که با توجه به تدبیر رهبری تکلیف شده است که زمین های جنوب اتوبان شهید بابایی در جنب شهرک امید واقع در پارک لویزان نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد تا به فضای سبز تبدیل شود.

وی از وزیر اطلاعات خواست تا اطلاعاتی از روند این واگذاری ها و اقدامات صورت گرفته اعلام کند.