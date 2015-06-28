کشف یک راس کل زخمی توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده مراکان خوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، جعفر محمدپور با بیان این خبر گفت: طی گزارشات به دست آمده توسط دوستداران محیط زیست مبنی بر وجود یک راس کل زخمی در روستای مظفرآباد درمنطقه حفاظت شده مراکان، مسئول منطقه طی اخذ دستور بازرسی منزل با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه ایواوغلی به محل مورد نظر عزیمت کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل فرد یاد شده یک راس کل وحشی که از ناحیه گردن و ران توسط سگ‌ها زخمی شده بود کشف شد اضافه کرد: محیط بانان پس از کشف کل زخمی، حیوان را جهت تیمار و مداوا به سرمحیط بانی مراکان انتقال و هم اکنون نیز تحت درمان است.

محمدپور ضمن تقدیر و تشکر از عوامل انتظامی پاسگاه ایواوغلی و محیط بانان منطقه حفاظت شده مراکان گفت: مأموران یگان حفاظت شده مراکان جهت حفظ و صیانت از میراث طبیعی منطقه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

درمنطقه حفاظت شده مراکان، تعداد زیادی آغل وجود دارد که وجود گله‌های گوسفند و سگ‌های نگهبان آنها، علاوه بر ناامنی منطقه برای حیات وحش، موجب بروز تعارض‌هایی مانند کشته شدن حیوانات توسط سگ‌های گله می‌شود که با عوامل خاطی و چوپانان مورد نظر برخود قانونی به عمل می‌آید.

منطقه حفاظت شده مراکان اولین منطقه حفاظت شده کشور به مساحت ۱۰۳ هزار و ۹۸۳ هکتار است که در شهرستان خوی واقع شده است.

وجود گونه های نادر گیاهی از جمله درختان جنگلی گلابی و رز وحشی منطقه را به یک منطقه غنی زیستی و حوضچه ژنتیکی کم نظیر در جهان تبدیل کرده است.

منطقه مراکان در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی خوی قرار دارد و جزء ۹۳ زیستگاه حیات وحش کشورمان است.