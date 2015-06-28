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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

مصطفی قنبرپور اعلام کرد؛

تشریح آخرین وضعیت عالیشاه و ضرغام/ شرایط خالقی‌فر نامشخص است

تشریح آخرین وضعیت عالیشاه و ضرغام/ شرایط خالقی‌فر نامشخص است

مشاور سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که برای سفر مدافع ملی‌پوش تیم عراق به ایران، باید با این بازیکن به توافق دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قنبرپور مشاور سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت ضرغام اسماعیل، ضمن بیان مطل فوق گفت: در حال مذاکره با این بازیکن ملی‌پوش عراق هستیم اما باید با او به توافق‌هایی دست پیدا کنیم تا این بازیکن به ایران سفر کند.

وی در مورد آخرین وضعیت عالیشاه و خالقی‌فر هم تاکید کرد: امید عالیشاه و فرشاد احمدزاده فردا به باشگاه می‌آیند تا با مسئولان باشگاه مذاکره کنند اما وضعیت رضا خالقی‌فر مشخص نیست.

مشاور سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد نیما داغستانی هم گفت: نیما یکی از بازیکنان من در تیم نوجوانان بود. آنها پسران من هستند، تا امروز صحبتی در مورد آنها نشده ولی پس از طی شدن برخی مشکلات باشگاه، در فکر آنها خواهیم بود.

کد مطلب 2789697

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