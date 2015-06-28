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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۴

استاندار سیستان و بلوچستان:

همدلی و همزبانی بسیجیان ضروری است

همدلی و همزبانی بسیجیان ضروری است

زاهدان-استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همدلی و همزبانی بسیجیان امری ضروری است و باید به بهترین شکل این عنصر قوی جامعه در راستای توسعه استان به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر روز یکشنبه در دیدار با مسئولان بسیج خواهران نهادها و دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نهاد مقدس و تاثیرگذار در راستای همدلی و همزبانی نظام و انقلاب گام برداشته و خواهد داشت.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از تفکر بسیج است، چرا که بسیج نماد همدلی و همزبانی در جامعه به شمار می رود و باید از این فرصت بسیار خوب در جامعه به بهترین شکل استفاده کرد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: بسیجیان در این دیار در کنار اقدام های ارزشمند امنیتی، دفاعی، اقتصادی در راستای کمک به تحصیل بازماندگان از تحصیل و همچنین سواد آموزی اقشار جامعه تلاش بیشتری داشته باشند، چرا که ظرفیت بسیج می تواند  شکوفائی بیشتری را برای استان به ارمغان بیاورد.

استاندار به نقش بسیج اشاره کرد و گفت: نقش کلیدی، توانمندی و ظرفیت های بالای بسیج باید به درستی در جامعه تبیین شود تا همه پی به قدرت بالای این نیروی عظیم مردمی ببرند.

وی افزود: اگر فرهنگ بسیج به خوبی در جامعه نهادینه شود به طور حتم مشکل تربیتی و فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله دانشگاه ها و حتی میان اقشار مختلف جامعه را شاهد نخواهیم بود.

هاشمی گفت: آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام، به کارگیری نیروهای مردمی، تجهیز و پشتیبانی آنان یکی از ماموریت های اصلی بسیج به شمار می رود که باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.

وی افزود: نقش بازدارندگی بسیج به معنای به کارگیری تمام منابع و امکانات ممکن و قابل دسترس برای جلوگیری از بروز هرگونه تهدید نسبت به منافع کشور امری بدیهی و نیاز سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

دو هزار بسیجی خواهر کارمند در سطح استان فعال هستند

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: دو هزار بسیجی خواهر کارمند در بسیج شعبه خواهران جذب، سازماندهی و آموزش داده شده و در سطح استان فعال هستند.

سرهنگ پاسدار محمد علی میری افزود: بر اساس آمارها، ۶۵ درصد از خواهران کارمند عضو بسیج هستند که سعی داریم روز به روز جامعه هدف خود را افزایش دهیم.

کد مطلب 2789721

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