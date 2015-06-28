همدلی و همزبانی بسیجیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر روز یکشنبه در دیدار با مسئولان بسیج خواهران نهادها و دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نهاد مقدس و تاثیرگذار در راستای همدلی و همزبانی نظام و انقلاب گام برداشته و خواهد داشت.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از تفکر بسیج است، چرا که بسیج نماد همدلی و همزبانی در جامعه به شمار می رود و باید از این فرصت بسیار خوب در جامعه به بهترین شکل استفاده کرد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: بسیجیان در این دیار در کنار اقدام های ارزشمند امنیتی، دفاعی، اقتصادی در راستای کمک به تحصیل بازماندگان از تحصیل و همچنین سواد آموزی اقشار جامعه تلاش بیشتری داشته باشند، چرا که ظرفیت بسیج می تواند شکوفائی بیشتری را برای استان به ارمغان بیاورد.

استاندار به نقش بسیج اشاره کرد و گفت: نقش کلیدی، توانمندی و ظرفیت های بالای بسیج باید به درستی در جامعه تبیین شود تا همه پی به قدرت بالای این نیروی عظیم مردمی ببرند.

وی افزود: اگر فرهنگ بسیج به خوبی در جامعه نهادینه شود به طور حتم مشکل تربیتی و فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله دانشگاه ها و حتی میان اقشار مختلف جامعه را شاهد نخواهیم بود.

هاشمی گفت: آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام، به کارگیری نیروهای مردمی، تجهیز و پشتیبانی آنان یکی از ماموریت های اصلی بسیج به شمار می رود که باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.

وی افزود: نقش بازدارندگی بسیج به معنای به کارگیری تمام منابع و امکانات ممکن و قابل دسترس برای جلوگیری از بروز هرگونه تهدید نسبت به منافع کشور امری بدیهی و نیاز سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

دو هزار بسیجی خواهر کارمند در سطح استان فعال هستند

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: دو هزار بسیجی خواهر کارمند در بسیج شعبه خواهران جذب، سازماندهی و آموزش داده شده و در سطح استان فعال هستند.

سرهنگ پاسدار محمد علی میری افزود: بر اساس آمارها، ۶۵ درصد از خواهران کارمند عضو بسیج هستند که سعی داریم روز به روز جامعه هدف خود را افزایش دهیم.