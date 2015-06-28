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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱

حاشیه دیدار ایران - لهستان؛

نصب دوربین های کنترل در سالن آزادی پس از سه بازی!

نصب دوربین های کنترل در سالن آزادی پس از سه بازی!

درحالی که ایران چهارمین میزبانی خود در فصل جاری رقابت های لیگ جهانی را تجربه می کند، سالن محل برگزاری دیدارهای تیم ملی مجهز به دوربین کنترل شد!

به گزارش خبرنگار مهر از سالن محل برگزاری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان، این سالن تاکنون میزبان دو دیدار با تیم ملی آمریکا و یک دیدار با تیم ملی لهستان بود اما برای بازی چهارم دوربین هایی نصب شده است که حرکات تماشاگران را کنترل کند.

البته این دوربین ها تنها در یک طرف سالن نصب شده است. جایی که جایگاه خبرنگاران، مسئولان و جایگاه ویژه قرار دارد. در آن سوی سالن اما دوربینی دیده نمی شود.

این در حالی است که تماشاگران ایرانی در دیدارهای گذشته کوچکترین حاشیه ای را برای برگزاری این بازی ایجاد نکردند و تنها به تشویق تیم ملی پرداختند.

کد مطلب 2789728

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