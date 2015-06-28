نصب دوربین های کنترل در سالن آزادی پس از سه بازی!

به گزارش خبرنگار مهر از سالن محل برگزاری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان، این سالن تاکنون میزبان دو دیدار با تیم ملی آمریکا و یک دیدار با تیم ملی لهستان بود اما برای بازی چهارم دوربین هایی نصب شده است که حرکات تماشاگران را کنترل کند.

البته این دوربین ها تنها در یک طرف سالن نصب شده است. جایی که جایگاه خبرنگاران، مسئولان و جایگاه ویژه قرار دارد. در آن سوی سالن اما دوربینی دیده نمی شود.

این در حالی است که تماشاگران ایرانی در دیدارهای گذشته کوچکترین حاشیه ای را برای برگزاری این بازی ایجاد نکردند و تنها به تشویق تیم ملی پرداختند.