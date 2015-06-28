شکوه رقص پرچم سه رنگ ایران در آزادی/ وطنم ای شکوه پا بر جا...

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب هفته هفتم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ جهانی از ساعت 21 امروز یکشنبه در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد.

از ساعت 20 که چراغ های تمام سالن روشن شد و دیگر جایی برای نشستن نبود، مسئولان برگزاری این دیدار سرودهای حماسی از جمله « ای ایران » را برای تماشاگران پخش کردند که همخوانی و رقص پرچم‌های سه رنگ ایران در دستان آنها صحنه هایی زیبا و بیادماندنی را رقم زد.

در این بین هنرمندان و مسئولانی که در سالن حضور داشتند همراه با تماشاگران سرودهای زیبای ایرانی را زمزمه کردند.

برخی تماشاگرانی نیز با در دست داشتن بنرهایی در دست داشتند. بر روی یکی از آنها نوشته بود:« وطنم ای شکوه پابرجا .. می شود با تو به دریا زد» یک بر روی یکی دیگر نوشته شده بود:« جانم فدای ایران». یا « یاشاسین ایران».