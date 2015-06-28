به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر دریادلان ویژه ۱۷۵ شهید غواص یکشنبه شب در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این آیین با بیان اینکه تاریخ جایی ثبت شده که اهل ادب، نویسندگان و شعرا بوده اند و آنها تاریخ را ماندگار می کنند، اظهار داشت: تاریخ بجا می ماند اما اگر بخواهد هویت بگیرد هیچ راهی نیست مگر اینکه دست مدد را به سوی شعرا، هنرمندان و فرهیختگان دراز کنیم.

بهزاد مریدی بیان کرد: در گذشته در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی تاریخ نگاران، تاریخ و وقایع کشور را بازگویی و روزشماری می کردند و دقیقا روز شماری چنین روزهایی برای آیندگان هم خواهد بود اما این پرسش آیا تاریخ که اصولا زمان بلندی نیست و بسیار کوتاه فرض می شود، ۲۶ خرداد که روز تشییع غواصان عزیز بود را به خاطر خواهد داشت؟

وی با بیان اینکه بین تاریخ نگاران واندیشه نگاران تفاوت است، به ثبت جنگ ها و انقلابها در تاریخ کشورها اشاره کرد و گفت: باید بررسی کنیم که آیا تاریخ نگاران که روزشمارها را به جا گذاشته اند آیا اندیشه های آن دوران را هم بجا گذاشتند؟

مریدی تصریح کرد: بسیاری از این تاریخ ها مبدا بروز بسیاری از مسائل بوده است. همیشه می گویند «قبل یا بعد از جنگ، قبل یا بعد از انقلاب، و غیره» و این نشان می دهد که آن اتفاقات که تاریخ آن ها را ثبت می کرد همیشه به عنوان مرجع به جا مانده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بیان کرد: آینده و خاصیت تاریخ ما بستگی به تلاش و عملکرد ما دارد.

وی با اشاره به تشییع پرشور شهدای غواص توسط مردم گفت: تشییع شهدا سال های بسیاری است که توسط مردم انجام می شود اما در تشییع شهدای غواص همه اقشار حضور داشتند و شعرا هم همراه با مردم ضمن حضور در مراسم تشییع، در فضای مجازی هم در وصف شهدای غواص شعر گفتند.

در این مراسم همچنین مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس به بیان نکاتی در خصوص عملیات کربلای ۴ پرداخت.

سردار خداداد ابراهیمی گفت: عملیات کربلای ۴ درحقیقت کمک کرد که عملیات کربلای ۵ به موفقیت برسد.

ابراهیمی افزود: علیرغم اینکه برخی ها عنوان می کنند این دو عملیات مشکل بود باید بگویم ما قبل از این دو عملیات، عملیات والفجر ۸ را انجام دادیم که بسیار از این دو عملیات مشکل تر بود و در حقیقت تجربه خوبی بود که عملیاتهای بعدی را آسان کرده بود.

در این مراسم، بهاره شفیعی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز گفت: مجاهدت غواصان دریادل تا ابد در یاد تاریخ مردم شهیدپرور استان فارس ماندگار خواهد شد. بسته بودن دست شهدای غواص اوج مظلومیت آنان است و بر ماست که مظلومیت توأم با اقتدار شهدا را منتشر و گرامی داریم.