نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن، عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری یزد اظهار داشت: برای برپایی هر چه بهتر این نمایشگاه نیاز به همکاری و تعامل شورا و شهرداری است.

وی بیان کرد: قرار است در این نمایشگاه علاوه بر کتب دینی و مذهبی، محصولات فرهنگی و تابلوهای خوشنویسی با محوریت قرآن نیز در معرض دید علاقمندان قرار گیرد.

غیاثی ندوشن در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انجام امور فرهنگی فقط بر عهده اداره ارشاد نیست، خواستار تعامل و همکاری بیشتر شهرداری در انجام این امور با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات ترافیکی زیرگذرها در سطح شهر یزد اظهار داشت: قبل از احداث هر زیرگذری در سطح شهر باید در مورد چگونگی رفع مشکلات ترافیکی تدابیر اساسی اندیشیده شود.

حجت ‌الاسلام حمیدرضا مطهریان خاطرنشان کرد: احداث بسیاری از زیرگذرها در سطح شهر یزد بدون توجه به مشکلات ترافیکی و انجام تدابیر لازم انجام شده است که از آن جمله می ‌توان به مشکلات موجود در زیرگذرها و میادین ابوذر، مهدیه و معلم اشاره کرد.

سید محمدرضا مدرسی، دیگر عضو شورای شهر یزد نیز در این جلسه با اشاره به مشکل کمبود آب در استان یزد، خواستار توجه جدی به این مقوله شد و افزود: باید طرح‌ های اساسی در زمینه تصفیه آب در استان برای استفاده در فضای سبز ارائه شود ضمن اینکه باید در زمینه صرفه‌ جویی در مصرف آب نیز تبلیغات لازم انجام شود.

در این جلسه دیگر اعضای شورای شهر یزد نیز به بیان نظرات و دیدگاه های خود در مورد مسائل مختلف سطح شهر از جمله تبلیغات بیش از حد سوئیت و منازل اجاره ای برای مسافران، آسفالت معابر، بافت تاریخی و ... پرداختند.