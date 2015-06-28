ویدئو چکی که صدای کواچ را درآورد/ درخواست موبایلی از تماشاگران!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب هفته هفتم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ جهانی از ساعت 21 امروز یکشنبه در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

در گیم اول این دیدار و زمانی که تیم ملی ایران 5 بر 4 از حریف پیش بود توپ لهستانی ها به بیرون رفت که کواچ درخواست ویدئو چک کرد اما هر چه داور این صحنه را بررسی کرد توپی از سوی دوربین ها در تصویر ثبت نشده بود تا داور پس از صحبت با هر دو سرمربی امتیاز را به لهستان بدهد.

بعد از این تصمیم کواچ رو به مسئول دوربین ها کرد و به خاطر اینکه نتوانسته بودند توپ را در این صحنه دنبال کنند از آنها انتقاد کرد.

ضمن اینکه در همان اوایل بازی روشن شدن فلاش موبایل ها باعث اعتراض بازیکنان شد و گوینده سالن از تماشاگران خواست فلاش موبایل هایشان را خاموش کنند.