اقتدار دستگاه قضا یعنی ایستادگی بر سرحرف حق/درمقابل تهدید بایستید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه) در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، با تجلیل از شهید مظلوم آیت الله بهشتی و شهید قدوسی دو شهید والا مقام دستگاه قضا، «استقلال و تأثیر ناپذیری» دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد.

ایشان «اقتدار» را از عوامل استقلال دستگاه قضایی برشمردند و افزودند: اقتدار طلبی قوه قضاییه، قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.

«قانون گرایی و سلامت کامل» دستگاه قضایی دو عامل دیگری بودند که رهبر انقلاب آنها را در تحقق استقلال قوه قضاییه، مؤثر و مهم خواندند.

ایشان افزودند: در زمینه سلامت قوه، کارهای خوبی شده است و باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هر گونه فساد در دستگاه قضایی، زمینه ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای «پیشگیری از جرم» را از دیگر مسائل حساس و مهم قوه قضائیه برشمردند.

ایشان افزودند: البته دستگاههای دیگر هم باید در این زمینه فعال باشند اما باید تلاشی سازمان‌یافته در این زمینه صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت، جرائم، مدام افزایش و گسترش می‌یابند و مدیریت کلان آنها ممکن نخواهد بود.

رهبر انقلاب، افزایش تعداد زندانیان را واقعاً تأسف بار خواندند و افزودند: این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه حلهای مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند و افزودند: برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حلهای تازه ای بود.

رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.

«برنامه محوری»، «تنقیح و اصلاح قوانین» و «کادرسازی» سه نکته و توصیه مهمی بود که رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود به تبیین آنها پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت «برنامه محوری» در دستگاه قضایی گفتند: تکیه کردن بر برنامه روشن و مدون، به حرکت دقیق در مسیر چشم انداز آینده کمک می کند و مانع از گرفتار شدن در کشمکش های روزمره می شود.

رهبر انقلاب در تبیین نکته دوم، یعنی «تنقیح و اصلاح قوانین»، افزودند: قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان آخرین توصیه، «کادر سازی» را بسیار مهم دانستند و گفتند: نیروهای مستعد و سالمی در قوه قضاییه وجود دارند که باید آنها را برای کارهای بزرگ پرورش دهید.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته ی قوه قضاییه یاد شهیدان بهشتی و قدوسی را گرامی داشتند.

ایشان با اشاره به نقش و شخصیت استثنایی شهید آیت الله بهشتی در دوران مبارزات انقلابی و همچنین در جریان اداره کشور در شرایط انقلاب گفتند: آیت الله بهشتی از نوادر زمان و شخصیتی جذاب، مدیر، مدبر و انقلابی محسوب می‌شد که زندگیش، برای انقلاب و کشور حقیقتاً مفید و موثر بود و شهادتش نیز مایه وحدت و انسجام جامعه و تقویت جریان انقلاب شد.

ایشان شهید قدوسی (اولین دادستان انقلاب) را نیز شخصیتی برخوردار از روحی لطیف و در عین حال شجاع و نفوذناپدیر خواندند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تقدیر از تحرک، عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه قضاییه در ایفای مسئولیت در تبیین اهمیت دستگاه قضایی افزودند: قوه قضاییه یکی از سه رکن اساسی کشور و مجری بخش مهمی از احکام اسلامی است لذا انتظار هرگونه تلاش، مجاهدت و تحمل سختی در این قوه انتظار به جایی است.

پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر بویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه های دستگاه قضایی بیان کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب از قوه قضائیه، شش اولویت دستگاه قضایی را ایجاد سازوکار ویژه و روشن برای تدوین سیاستها و پیگیری اجرای آن، نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی، جلوگیری از تاخیر در اقدامات قوه، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و تعامل با سایر قوا اعلام کرد و گفت: سیاستهای قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله کشور، جمع بندی و بصورت برنامه پنج ساله قضایی تدوین شده است.

رییس قوه قضائیه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری بسیج شده است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی، افزایش نرخ بهره وری در ساختار قضایی و همچنین تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، از دیگر موضوعاتی بود که آیت الله آملی لاریجانی آن را بیان کرد.

در پایان این دیدار حاضران نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حضرت آیت الله خامنه‌ای اقامه کردند.