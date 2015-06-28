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۷ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۱

رئیس پیشین سیا:

ایرانی ها در مذاکرات هسته ای برتری دارند

ایرانی ها در مذاکرات هسته ای برتری دارند

رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نگرانی خود را از داشتن دست بالا توسط ایرانی ها در مذاکرات هسته ای اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مصاحبه امروز خود نگرانی خود را از تفوق ایرانی ها در مذاکرات هسته ای اعلام کرد.

«مایکل هیدن» رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مصاحبه امروز خود با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: نگرانی من از این بابت است که ایرانی ها در مذاکرات هسته ای در موقعیت برتری قرار دارند.

او همچنین افزود: امیدوارم که این گفتگوها، آخرین دور مذاکرات هسته ای نباشد.

رئیس پیشین سازمان سیا با ابراز نگرانی از توافق میان کشورهای ۱+۵ با ایران، مدعی شد توافق پیشنهادی کنونی نمی تواند ایران را از دست یابی به توان هسته ای باز دارد.

هیدن درباره محتوای توافق پیشنهادی افزود: ما بخش های توافق هسته ای مطرح را از بسته مجازات هایی که به خاطر فعالیت های هسته ای آنها اعمال شده بود به دست آوردیم. لذا آنها آزادانه و توانمندانه می توانند به همه فعالیت های خود در این زمینه ادامه دهند.

کد مطلب 2789754

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    نظرات

    • یوسف سهیلیان ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      امریکا و اسراییل وکلیه فراماسونرها وشیطان پرستها عددی نیستند که بخواهند برای سرنوشت کشور حضرت حجة ابن الحسن عج الله تعالی فی فرجه تصمیمی بگیرند مگر اینکه از داخل بخواهد خیانتی صورت بگیرد توسط ایادی شان که آن هم با یاری امام عصر عج الله تعالی فی فرجه انشا الله خنثی خواهد شد.
    • فروتنی ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      تا کور شود هر آن که نتواند دید

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