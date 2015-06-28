  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ تیر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۷

گروه اعزامی مهر به وین/۲۷

موگرینی: تمدید احتمالی مذاکرات چند روزه خواهد بود

موگرینی: تمدید احتمالی مذاکرات چند روزه خواهد بود

موگرینی گفت: اگر قرار به تمدید باشد بیشتر از چند روز نخواهد بود.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان چند دور مذاکره جداگانه با وزیر خارجه ایران و کشورهای غربی در جمع خبرنگاران حضور یافت.

موگرینی گفت: در پایان چند دور مذاکره با طرف های مختلف مشخص شد که اراده سیاسی برای رسیدن به توافق در همه وجود دارد، لذا گفتگو برای نگارش متن توافق را ادامه می دهیم.

وی افزود: بحث تمدید مذاکرات مطرح نیست و ما به دنبال تمدید دراز مدت گفتگوها نیستیم. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: لزوما تمدید مذاکرات کار را برای رسیدن به تفاهم راحت تر نمی کند، انعطاف پذیری نسبت به ۳۰ ژوئن هم بیشتر از چند روز نخواهد بود.

موگرینی با تاکید بر پایبندی بر توافق لوزان گفت: ما دوباره روی مسائل مذاکره نمی کنیم و مبنا توافق لوزان است، تنها باید نکات آنرا به متن توافق تبدیل کنیم.

 

 

کد مطلب 2789762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها