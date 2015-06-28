تیم بسکتبال جوانان مقابل مصر هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان جهان که در هراکلیون یونان جریان دارد و در روز دوم این رقابت‌ها، تیم بسکتبال جوانان از ساعتی پیش مقابل مصر، قهرمانی قاره آفریقا صف آرایی کرد. بسکتبالیست‌های جوان کشورمان در پایان این دیدار با سه ختلاف امتیاز و با نتیجه ۶۲ بر ۵۹ متحمل شکست شدند.

بسکتبالیست‌های جوان کشورمان در دو کوارتر پایانی دیدار برابر مصر با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ و ۲۲ بر ۸ صاحب برتری شدند اما به خاطر واگذاری نتیجه دو کوارتر نیمه نخست بازی در مجموع بازنده این دیدار شدند. کوارترهای اول و دوم به ترتیب با نتایج ۱۷ بر ۲۰ و ۴ بر ۲۰ به سود مصری‌ها به پایان رسید.

شاگردان فرزاد کوهیان در حالی نتیجه دیدار برابر مصر را واگذار کردند که شنبه شب در نخستین دیدار جهانی خود نیز مقابل آمریکا متحمل شکست شده بودند.

در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان، تیم ایران که چهارمین حضور جهانی خود را تجربه می‎کند، دوشنبه برابر کرواسی صف آرایی خواهد کرد. کرواسی تاکنون صاحب دو مدال برنز مسابقات جهانی شده است. بسکتبالیست های جوان در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه ۱۱۱ بر ۶۸ مصر را شکست دادند اما امشب در مصاف با آمریکا متحمل شکست ۱۰۳ بر ۸۱ شدند.

این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.