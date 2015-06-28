به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شیخ آل خلیفه در دیدار با رئیس سازمان اوقاف بحرین تاکید کرد وزارت کشور تدابیر امنیتی را برای حفاظت از مساجد را تشدید خواهد کرد و این اقدام در چارچوب حمایت از امنیت شهروندان انجام می گیرد.

وی افزود: همچنین اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از دوربین های مدار بسته و تکنولوژی های جدید برای حفاظت از مساجد در نظر گرفته شده است، علاوه بر این در نشست وزیر کشور بحرین با رهبران مذهب شیعه و سنی در مورد بستن درهای مساجد بعد از پایان هر نماز توافق شد.

شیخ آل خلیفه با تاکید بر اینکه در برابر هر گونه خطابه ای که وحدت ملی را تهدید می کند تدابیر قانونی اتخاذ خواهد شد، به اهمیت خطبه های دینی در راستای افزایش اتحاد و همبستگی و اهمیت دور ماندن منابر از مسائل سیاسی اشاره کرد.

گفتنی است روز جمعه گذشته در حمله تروریستی به مسجد امام صادق (ع) کویت ده ها نفر شهید و زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت، داعش همچنین تهدید کرده که هفته آینده به مساجد بحرین حمله خواهد کرد.