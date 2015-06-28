روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي نوشت: حمزه محمديان مسئول گروه جهادي شهيد سلماني ، روستاي ديلم شهرستان شوشتر، استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار بسيج سازندگي كشور با اشاره به تركيب گروه جهادي شهيد سلماني گفت: اعضاي گروه جهادي ما داراي 30 عضو برادر از دامنه سني 15 سال تا 40 سال مي باشد.

محمديان از فعاليتهاي گروه جهادي خود به خبرنگار بسيج سازندگي گفت: ترميم مدرسه روستا كه ساخت آن به سال 1356 بر مي گردد از مهم ترين فعاليتهاي گروه جهادي شهيد سلماني است و فعاليت ديگر اين گروه جهادي پاك سازي زمين ورزشي از علفهاي هرز و بوته هاي خاشاك است كه روستاييان خودشان اين زمين را براي بازي 1000 جوان روستا آماده كرده اند كه فقط زمين باير بدون هيچ امكاناتي است.

محمديان از رسيدگي مسئولان به كلان شهرها بسيار ناراضي بود و گفت: در روستاي ديلم ما حتي آب نوشيدني نداريم و بعضي از خانواده ها مجبورند از آب رود بنوشند كه شايد كمي بالاتر از رود كسي لباس مي شويد و هر دبه كوچك آب 500 تومان به فروش مي رسد كه هركسي توان خريدن مداوم آب سالم را ندارد.

نوجوانان و جوانان روستا فقط یک کتابخانه ساده می خواهند

محمديان عنوان كرد: بسياري از جوانان روستا وقتشان به بطالت مي گذرد و كتابخانه اي در اين روستا نيست كه جوانان در آن مطالعه كنند. این نوجوانان بسیار قانع هستند و انتظار کتابخانه های مجلل و استخرهای شیک ندارند این نوجوانان فقط یک کتابخانه ساده می خواهند همین.

محمديان از تعداد جوانان در اين روستا گفت: تعداد جوانان در اين روستا 1000 نفر است كه اگر مسئولان مديريت خوبي داشته باشند مي توانند از اين سرمايه ها استفاده كنند و با احداث کارخانه ای در روستاها برای این نیروهایی که وقتشان به بطالت می گذرد فکری بکنند.

محمديان افزود: مشكل اشتغال جوانان مشكل بسيار بزرگي است و باعث مهاجرت جوانان از روستا به شهر شده است و در روستا نیز این جوانان نتوانسته اند شغل خوبی فراهم کنند و شکست خورده اند که این باعث سرخوردگی این جوانان شده است که باید نگران عواقب اجتماعی و حتی اقتصادی آن بود.

محمديان با اشاره به مشكل درمان در روستا گفت: براي درمان بايد به شهر برويم، كه رفتن به شهر يك دردسر دارد و پيدا كردن ماشين براي رفتن به شهر نيز خودش دردسر بزرگي است و چه بسا بوده اند روستاییانی که متاسفانه به پزشک نرسیده اند

محمديان با گفتن اين جمله كه در مدرسه كودكان از گرما كلافه مي شوند، گفت: گروه جهادي شهيد سلماني به بركت نام اين شهيد توانست مبلغي را از اهالي روستا جمع آوري كند و يك كولر را براي مدرسه روستا تهيه كند.

بعضی از روستاییان به بیماریهای پوستی و عفونی مبتلا شده اند

اين مسئول گروه جهادي از بهداشت اين روستا گفت: فاضلاب هاي اين روستا در كوچه ها بوي تعفن مي دهد و بسياري مواقع اين بوي تعفن به خانه ها نيز كشيده مي شود که باعث بسیاری از بیماری های پوستی و عفونی شده است آنهم در شرایطی که برای رسیدن به دکتر باید کلی هزینه کنند و خیلی با طی مسافت بسیار سختی بکشند.

محمديان در پايان از مسئولان مربوطه درخواست كمك و توجه بيشتري به جوانان براي پرورش استعدادهايشان در روستاها كرد که از استعدادهای نهفته هستند.