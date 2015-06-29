به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری امیری با اعلام این خبر گفت: به استناد تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارتخانه باید رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاه های تابع خود را برای دوره کارورزی معرفی کند.

وی با بیان اینکه رتبه های اول تا سوم این طرح باید فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکتری در رشته های فنی مهندسی تابعه وزارت علوم باشند، افزود: داوطلبان شرکت کننده در طرح «کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی» (فاجد)، باید دارای پایان خدمت سربازی و یا معافیتی غیر از معافیت تحصیلی باشند.

به گفته وی، این طرح شش ماهه است و داوطلب باید در تمام مدت دوره حضور داشته باشند، بر این اساس وی نباید در سمت های رسمی و غیررسمی، حتی تدریس اشتغال داشته باشد.

نوری امیری با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از هزینه های طرح «فاجد» را برعهده می گیرد، اظهار داشت: بنگاه متقاضی، پرداخت ها و سایر امتیازات داوطلب را در زمان تقاضا اعلام می کند و داوطلب نیز متعهد به انجام خدمات است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: شرایط داوطلب از جمله رشته و تخصص، توسط متقاضی تعیین و اعلام می شود. طی کردن این دوره هیچگونه تعهدی برای بنگاه های مربوطه جهت جذب و یا نگهداری داوطلب به همراه نخواهد داشت.

نوری امیری عنوان کرد: تمام واحدهای صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی می توانند در «طرح کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی» شرکت کنند و امکان معرفی چند داوطلب به یک بنگاه نیز وجود دارد. همچنین بنگاه می تواند طی مصاحبه ای، به انتخاب یک یا چند نفر برای شرکت در این طرح بپردازد.

وی افزود: معرفی داوطلبان پذیرفته نشده به سایر بنگاهها بلامانع است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت وزارت علوم را برای معرفی کارورزی ۲۴ تیرماه اعلام کرد.

به گزارش مهر، معرفی داوطلب به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی بنگاه متقاضی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.