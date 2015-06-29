جام رمضان در سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان های کم برخوردار همواره با حال و هوای خاص و استقبال چشمگیر جوانان آن دیار برگزار می شود، جامی که برای یک ماه شور و نشاطی وصف ناشدنی را در کنار مهمانی خدا به مردم هدیه می دهد.

حتی نبود زیرساخت و سالن ورزش مانعی برای شور و علاقه مردم به فوتبال نیست و در هر گوشه و آبادی، روستا و دهاتی شاهد آن هستیم که علاقه مندان به فوتبال تکه زمینی را مسطح کرده و با گچ خط کشی و مشغول بازی هستند.

اما این شور و اشتیاق و این خاطره های زمین های خاکی به یکباره در اذهان عموم تلخ شد و جان یکی از جوانان خطه سیستان و بلوچستان را گرفت.

مدیرکل تربیت بدنی سیستان و بلوچستان در اینباره به خبرنگار مهر گفت: نوجوانان و جوانان روستایی وابسته به شهرستان سرباز، حسب علاقه شدید به ورزش و حضور در مسابقات ورزشی شرایط برگزاری جام رمضان را در این منطقه فراهم کردند.

حسین ثوری بیان کرد: تاریکی هوا در زمین خاکی روستای «زبری بگ» بهانه ای شد تا جوانان و فوتبالیست ها برای تامین نور کافی زمین و لذت بردن از بازی دست به کار شوند.

وی افزود: جوانان روستا در حال تهیه تمهیدات تامین روشنائی زمین بودند که عبدالباسط سرکوری فوتبالیست ۲۰ ساله ساکن روستای انگوری سرباز با ادعای اینکه به مسائل فنی برق آگاه است بالای تیر چراغ برق می رود و متاسفانه در حین انجام کار به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست می دهد.

مدیرکل تربیت بدنی سیستان و بلوچستان یاد آور شد: این اتفاق موجی از غم و اندوه را در میان ورزشکاران این استان داشته اس که علاقه به ورزش چنین سرنوشت تلخی را برای وی رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سرباز با ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع مربع وسعت و ۱۸۵ هزار نفر جمعیت، دارای سه شهر و ۸۰۰ پارچه آبادی و روستا است.

از جمعیت ۱۸۵ هزار نفری این شهرستان فقط ۱۰ درصد در سه شهر راسک، پیشین و سرباز ساکن بوده و مابقی در روستاها و مناطق کوهستانی و صعب العبور زندگی می کنند که این بافت ضرورت توسعه زیرساخت های ورزشی در روستاها را دو چندان می کند.