101 هزار تن ذخيره قطعي در معادن باريت سمنان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر و به نقل ازروابط عمومي وزارت صنايع و معادن،"اسرافيل احمديه" گفت: از 8 معدن فعال باريت در استان سمنان 26 هزار تن سنگ باريت سالانه استخراج مي شود كه از اين مقدار 80 هزار تن پودر باريت است.

وي گفت: پودر باريت به عنوان گل حفاري در استخراج نفت و گاز ، صنايع لاستيك سازي، كاغذ سازي، داروسازي، كابل سازي، گرانول سازي، سراميك سازي و لوارم آرايشي كاربرد دارد.

احمديه افزود: پودر باريت علاوه بر مصرف داخلي به خارج از كشور نيز صادر مي شود و سال گذشته نيز افزون بر يك هزارو 785 تن پودر باريت به ارزش 338 هزار دلار به تركمنستان صادر شد.

وي گفت: در معادن باريت استان سمنان 50 نفر مشغول كار هستند.