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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۲:۲۰

101 هزار تن ذخيره قطعي در معادن باريت سمنان

رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان گفت: ميزان ذخاير قطعي معادن باريت اين استان 101 هزار تن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر و به نقل ازروابط عمومي وزارت صنايع و معادن،"اسرافيل احمديه" گفت: از 8 معدن فعال باريت در استان سمنان 26 هزار تن سنگ باريت سالانه استخراج مي شود كه از اين مقدار 80 هزار تن پودر باريت است.

وي گفت:  پودر باريت به عنوان گل حفاري  در استخراج نفت و گاز ، صنايع لاستيك سازي،  كاغذ سازي،  داروسازي،  كابل سازي، گرانول سازي، سراميك سازي و لوارم آرايشي كاربرد دارد.

احمديه افزود: پودر باريت علاوه بر مصرف داخلي به خارج از كشور نيز صادر مي شود و سال گذشته نيز افزون بر يك هزارو 785 تن پودر باريت به ارزش 338 هزار دلار به تركمنستان صادر شد.

وي گفت:  در معادن باريت استان سمنان 50 نفر مشغول كار هستند.

کد مطلب 2790

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