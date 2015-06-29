به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح طرح‌های حمایتی و مشاركتی کمیته امداد، اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره مشارکت بسیار خوبی در برنامه‌های کمیته امداد داشته‌اند و به عنوان حامی بزرگ برنامه‌های کمیته امداد محسوب می‌شوند.

وی به اجرای طرح‌های حمایتی و مشاركتی کمیته امداد در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد در ماه مبارک رمضان، ایجاد فرصت‌های مناسب برای اجرای اهداف خیرخواهانه نیکوکاران است که برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل كمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه هماهنگی برای ارائه خدمات مردم به نیازمندان و محرومان از مهمترین وظایف کمیته امداد است، اضافه کرد: با مشارکت و حمایت خیرین، طرح اکرام ایتام، اطعام و افطار برای نیازمندان در این ماه مبارک برگزار می‌شود.

اجرای طرح مفتاح‌الجنه با تاسی از سیره پیامبر

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های کمیته امداد در این ماه، اجرای طرح مفتاح‌الجنه با تاسی از سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار است که در قالب بازدید مردم و مسئولان از خانواده‌های نیازمندان و حل مشکلات این افراد انجام می‌شود.

لطفی گفت: از اهداف طرح مفتاح الجنه می‌توان به ایجاد حس همدلی، تکریم فقرا و نیازمندان، آشنایی با نیازهای فقرا و محرومان، جلب کمک برای رفع مشکلات نیازمندان و . . . اشاره کرد.

توزیع کیسه‌هایی در قالب طرح «همیان مولا»

وی افزود: یکی از برنامه‌های محوری کمیته امداد در ماه مبارک رمضان، توزیع کیسه‌هایی در قالب طرح «همیان مولا» است که این کیسه بین خیرین توزیع می‌شود و پس از پر شدن، کیسه‌ها جمع‌آوری می‌شوند و بین نیازمندان تقسیم می‌شود.

مدیرکل كمیته امداد استان بوشهر همچنین از برگزاری جشن‌های گلریزان برای آزادی زندانیان نیازمند خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح محسنین، طرح شفا و برپایی پایگاه‌های دریافت زکات فطریه و کفارات از دیگر برنامه‌های کمیه امداد در ماه مبارک است.