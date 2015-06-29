هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت با دولت سوریه در بازسازی، نوسازی و توسعه صنایع برق این کشور گفت: شرکت‌های ایرانی از توان و ظرفیت فنی و مهندسی برای بازسازی، نوسازی و توسعه نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و توزیع و تاسیسات برقی سوریه برخوردار هستند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری ایران مشکلی برای حضور در طرح‌های برقی سوریه ندارند، تصریح کرد: ایجاد فضای امن برای کارکنان و شرکت‌های برقی ایران در سوریه منجر به توسعه و بهبود روابط برقی تهران- دمشق در بلند مدت خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک همکاری‌های برقی ایران و سوریه توسعه یابد، اظهار داشت: هم اکنون فرصت‌های متعدد کاری پیش روی شرکت‌های ایرانی به منظور بازسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق، ساخت و انجام عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه ها و احداث پست و تاسیسات مختلف برقی وجود دارد.

به گزارش مهر، خردادماه سال جاری دور جدید مذاکرات برقی ایران و سوریه با حضور وزیران برق و نیروی دو کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

بر اساس توافق دو جانبه برقی بین تهران و دمشق، مقرر شده است که یک کارگروه مشترک زمینه همکاری های دوجانبه دو کشور را در صنایع برق دنبال کنند.

دولت سوریه قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۵ میلیارد یورو در صنایع برق و انرژی خود سرمایه گذاری کند. از این رو، این بازار بزرگ برقی یک فرصت طلایی برای پیمانکاران و سازندگان ایرانی برای مشارکت در صنایع برق و انرژی سوریه فراهم کرده است.

در شرایط فعلی شرکت‌های ایرانی در مراحل مختلف ساخت، بازسازی و نوسازی سه نیروگاه برق سوریه مشارکت دارند، ضمن آنکه علاوه بر این تعمیرات اساسی یک نیروگاه برق و تامین برخی از کالاهای اساسی صنایع برق سوریه همچون انواع کابل، ترانس و دکل توسط سازندگان ایرانی انجام می گیرد.