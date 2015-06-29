به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خلیج تایمز، دبیرخانه این جایزه که مهلت ارسال آثار به جایزه شیخ زاید را تا ماه سپتامبر مشخص کرده انتظار دارد در ماه‌های پیش رو پذیرای صدها کتاب برای شرکت در بخش‌های نه‌گانه این جایزه باشد.

سال گذشته دبیرخانه جایزه شیخ زاید ۵۲۶ شرکت‌کننده از کشورهای مختلف داشت که از میان آنها ۱۵۸ اثر از مصر، ۵۶ اثر از مراکش، ۴۸ اثر از عراق و ۳۰ اثر از امارات متحده عربی اشاره کرد.

این جایزه که یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جهان عرب است از سال ۲۰۰۷ برگزار می‌شود و هر سال جایزه‌ای به ارزش ۷۵۰ میلیون درهم به برندگانش اهدا می‌کند.

جایزه شیخ زاید هر سال در بخش های ادبیات، ترجمه، نویسندگان جوان، کمک به توسعه ملت‌ها، شعر، آثار کودک و نوجوان، رمان‌های زبان اصلی برگزار می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این جایزه با مراجعه به سایت www.zayedaward.ae و تکمیل فرم و ارائه رزومه و نسخه‌ای از اثر خود برای شرکت در این جایزه ثبت نام کنند.