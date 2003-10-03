اولين دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي فارغ التحصيل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي اعلام كرد در اين جلسه، مهندس" محمد جواد خسروجردي" از رساله خود با عنوان " بهينه سازي همزمان در تشخيص عيب و كنترل فرآيندها" با حضور دكتر " رامين نيكوخواه" و دكتر " ناصر صفري شاد" به عنوان اساتيد راهنما و دكتر " محمد علي" معصوم نيا به عنوان استاد مشاور دفاع خواهد كرد .

شايان ذكر است دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي از نيمه دوم سال تحصيلي 1375 براي مقطع دكتري در رشته مهندسي برق اقدام به پذيرش دانشجو كرده است و در حال حاضر 25 دانشجوي دكتري در دانشكده برق اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و در سال جديد تحصيلي نيز 8 دانشجوي ديگر تحصيلات مقطع دكتري خود را در اين دانشكده آغاز خواهند كرد .

