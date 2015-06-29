به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: طرح خیابان ورزش از ابتدای ماه مبارک رمضان در بوستان های سطح محدوده به اجرا در آمده، و در قالب ۶ رشته ورزشی تا پایان این ماه ادامه دارد.

وی افزود: این رشته ها شامل طناب کشی، طناب زنی، دارت، فوتبال دستی، مچ اندازی و تنیس روی میز است.

رضوانی گفت: این مسابقات بعد از نماز مغرب و عشا در بوستان ها سطح محدوده اجرا می شود.

وی در ادامه افزود: شهروندانی که تمایل به شرکت در این مسابقات را دارند، می توانند به اداره ورزش سرای محلات مراجعه کنند. همچنین علاقه مندان از طریق شماره تماس ۷۷۹۱۰۰۳۳ نیز می توانند اطلاعات بیشتری درباره زمان و مکان برگزاری این مسابقات کسب کنند.