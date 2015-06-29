به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد حسینی خراسانی در همایش جوان و سبک زندگی قرآنی که بعد از ظهر دوشنبه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: جوانان باید در مرتبه حمایت، هدایت، پوشش و راهنمایی بزرگترها قرار بگیرند و در قرآن جوان به عنوان دستیار مطرح شده است.

وی افزود: جوان عنصر پر از انرژی و مظهر قدرت و خواستگاه تحرک در جامعه است. کار جوان ایجاد حرکت است و از این منظر جوان هم می تواند تهدید و هم فرصت باشد.

آیت الله حسینی خراسانی افزود: اگر انرژی جوان در مسیر درست هدایت شود تبدیل به توسعه و تمدن و دانش و تعالی می شود و اگر رها شود تبدیل به ضد خود می شود.

مفسر قرآن کریم و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: در قرآن قشر خاصی به عنوان سالار مطرح نشده است و ره آورد فرهنگ اسلام جوان سالاری نیست بلکه این موضوع از پیامدهای دموکراسی از نوع غربی آن است.

وی در ادامه افزود: در انتخابات حضور حداکثری آرا مطرح است و رقابت بر سر کرسی پست و مقام و احراز آرای بیشتر است و کسانی که اهل کار در این فضا هستند برای گرفتن رای بیشتر از جوانان و گاهی از زنان موضوع سالاری جوانان و یا زنان را مطرح می کنند، در حالی که در قرآن این گونه نیست.

آیت الله حسینی خراسانی تصریح کرد: رسالت جوانان و بزرگترها با هم فرق می کند و اگر این دو فکر در کنار هم قرار گیرند بی شک استقلال، پیشرفت، عزت و تعالی و توسعه حاصل می شود و تنها یک سمت را دیدن رها شدن در ورطه سقوط است.

وی با بیان این که زندگی بدون سبک نابسامان و پر از هرج و مرج است گفت: سبک زندگی قرآنی در میان همه سبک ها استوارترین و کارآمدترین سبک زندگی است که ویژگی های این سبک در منویات رهبری معظم انقلاب نیز ذکر شده است.