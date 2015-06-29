به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاری بخش امروز در نشستی خبری درباره مالیات طلافروشان گفت: آخرین میانگین ابرازی مالیات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان مربوط به زمستان سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بوده است، البته این میزان مالیات نسبت به دوره های قبل کمتر است. بر این اساس، مالیات ابرازی با واقعیت منطبق نیست و سازمان امور مالیاتی براساس حسابرسی ها مالیات واقعی را وصول خواهد کرد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه آژانس‌های مسافرتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، افزود: امسال رستوران‌ها، چلوکبابی ها و سفره خانه های سنتی و تالارها برای ثبت نام در سایت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده اند. صنوف دیگر اغذیه فروشی مانند پیتزا فروشی‌ها حق ندارند مالیات بر ارزش افزوده اخذ کنند.

وی ادامه داد: اگر این صنوف تحت این عنوان بر قیمت محصولات خود بیافزایند، مصداق گرانفروشی است و تعزیرات حکومتی می تواند به شکایات مردم در این باره رسیدگی کند. فست فودی‌ها و پیتزا فروشی هایی که زنجیره ای نیستند برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند.

طاری بخش در بخش دیگری از سخنان خود از دریافت مالیات از موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: براساس قانون خدمات، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف هستند ولی اگر موسسات از بانک مرکزی دارای مجوز نباشند، مشمول مالیات می‌شوند. براساس قانون، تنها از هزینه های سود پرداخت کارمزد از بانک‌ها و موسسات مالی مجاز مالیات دریافت می شود.

وی ادامه داد: اما از آنجا که هزینه های سود و کارمزد در موسسات غیرمجاز قابل قبول نیست، مالیات بیشتری از این موسسات دریافت خواهد شد. بانک‌های مجاز در ازای سود و کارمزد به دلیل قابل قبول بودن مالیات کمتری می پردازند؛ بنابراین افرادی که از موسسات غیرمجاز تسهیلات دریافت می کنند، به دلیل قابل قبول نبودن سود و کارمزد آنها مالیات بیشتری به نظام مالیاتی پرداخت می کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: کالاهای اساسی در سبد خانوار مردم همچون آرد، نان، گوشت، برنج، روغن، شکر، پنیر و شیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نوع ترجیح یا تخفیف در وصول مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص و افراد بخصوصی در نظر گرفته نشده است، گفت: در عین حال باید تذکر داد که در کشور ۳ میلیون مودی مالیات مستقیم وجود دارد اما تنها ۵۰۰ هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است که حدود ۴۹۵ هزار مودی ثبت نام کرده اند و ما فقط از مودیانی که ثبت نام کرده اند، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنیم.

طاری بخش با بیان اینکه سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض از سوی شهرداری ها و دهداری ها دریافت شده است، افزود: با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده عملکرد مالی مودیان شفاف تر خواهد شد و به جای چند نوع عوارض و مالیات از تولید کنندگان در واقع فقط یک مالیات آن هم در آخرین مرحله و از مصرف کننده دریافت می شود.



طاری بخش در پاسخ به این سئوال که برخی از مودیان مالیات را از مردم دریافت می کنند اما به دولت نمی پردازند، گفت: مودی مالیات را از جیب خود نمی پردازد بلکه به صورت امانت از مصرف کننده دریافت و در دوره های سه ماهه به دولت پرداخت می کند. اگر چنانچه مودی مالیاتی دریافت کند و به دولت نپردازد قطعاً تخلف کرده و با وی برخورد خواهد شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیان می توانند از این فرصت سه ماهه برای ساماندهی به نقدینگی خود استفاده کنند، این در حالی است که در برخی از کشورها مودی باید مالیات خود را روزانه و یا حداکثر ۱۰ روز با دولت تسویه کند.

وی با بیان اینکه صندوق‌های فروش که مالیات بر ارزش افزوده را به طور شفاف به سازمان امور مالیاتی اعلام می کردند، دارای ضمانت اجرایی کامل نبود، گفت: به دنبال آن هستیم که این صندوق‌ها با ضمانت اجرایی کافی در همه صنوف مرتبط بر مالیات بر ارزش افزوده تعبیه شود تا بتوانیم مالیات شفاف را دریافت کنیم.

طاری بخش در پاسخ به این سئوال که اگر صنوفی مالیات خود را به طور کامل به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکنند شما از کجا متوجه می‌شوید؟ گفت: شاخص‌های ما فعلا فاکتور فروش و سوابق هر مودی است و با استفاده از این سوابق و اطلاعات خود مالیات بر ارزش افزوده هر مودی را تخمین زده و از وی دریافت می کنیم و اگر متوجه شویم که مالیات واقعی را اعلام نکرده، حتماً از مکانیزم‌های قانونی خود در این باره استفاده خواهیم کرد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات ۹ درصد ارزش افزوده در ایران و بالا بودن نرخ آن، گفت: ۱۵۰ کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده می گیرند که میانگین دریافتی آنها حدود ۲۰ درصد است و ایران در وصول مالیات بر ارزش افزوده جزو کشورهای ارزان محسوب می شود.