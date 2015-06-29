طرح «نشاط معنوی» در ۲۸ بقعه و امامزاده شاخص همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ویژه برنامه محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی برگزار می شود، اظهار داشت: امسال محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی از ۴ تا ۱۴ تیر ماه در همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری در استان همدان انجام می شود، بیان کرد: علی محمود الشمیس قاری بین المللی مصری در استان حضور پیدا می کند و از ایران نیز امید شاکر نژاد حضور خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه سید محمد صادق حسینی برای نوجوانان تلاوت خواهد کرد و گروه تواشیح سید الاحرار نیز برنامه دارد، عنوان کرد: در شهرستان های استان از قاری بین المللی استفاده می شود و ۱۲ برنامه را اجرا خواهد کرد.

حجت الاسلام حاجی زین العابدینی با بیان اینکه تمامی دستگاه هایی که به هر نحوی می توانستند کمک کنند پای کار آمدند تا محافلی داشته باشیم که مورد استقبال قرار گیرد، بیان داشت: هرچه برای قرآن کار کنیم کم است و نمی توانیم حق قرآن را ادا کنیم.

وی با بیان اینکه با حضور قاری ایرانی شاکر نژاد یک برنامه در امامزاده عبد الله همدان و یک ویژه برنامه در همدان اجرا می شود، ادامه داد: برنامه ها خلاصه به محافل قرآنی نمی شود و قرائت هایی در امامزاده ها نیز اجرا می شود.

خمیه های معرفت در سطح بقاع برپا می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه دومین ویژه برنامه طرح ضیافت الهی ویژه ماه رمضان است، افزود: گستردگی نیات واقفان خیر اندیش در کشور زیاد است و در برخی از نیات واقفان خیر اندیش اطعام دهی در ماه رمصان اجرای برنامه مذهبی و غیره بوده که تمام این نیات جمع آوری شده و اسم طرح ضیافت الهی بر روی آن گذاشته شده است.

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی با بیان اینکه غبار روبی مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان قبل از ماه رمضان انجام شد، بیان کرد: خمیه های معرفت در سطح بقاع برپا می شود و در ماه رمضان به سوالات شرعی به خصوص سوالاتی در مورد روزه پاسخ می دهند.

وی با بیان اینکه همچنین غرفه های مشاوره مد نظر قرار گرفته چرا که مشاوره های خیمه های معرفت در طرح آرامش بهاری جلوی چند طلاق را گرفته بوده است، عنوان کرد: همچنین برگزاری نماز جماعت در بقاع متبرکه نیز مد نظر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در طرح ضیافت الهی و نشاط معنوی از ۳۰ مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام می شوند تعداد ۱۹ مبلغ از قم و ۱۱ مبلغ بومی هستند، اظهار داشت: طرح ضیافت الهی در ۵۰ بقعه شاخص استان همدان در قالب در هفت بقعه شهرستان کبودرآهنگ، هفت بقعه شهرستان همدان، ۱۱ بقعه ملایر، چهار بقعه رزن، سه بقعه بهار و دو بقعه اسدآباد برگزار می شود.

حجت الاسلام حاجی زین العابدینی با بیان اینکه در خمیه های معرفت شرایط متفاوت است چراکه برخی از امامزادگان قابلیت اجرای این طرح را ندارند، بیان کرد: ویزه برنامه های به صورت کشوری اجرا می شود و در تمام استان ها در یک تاریخ آغاز و همزمان نیز پایان می پذیرد.

وی سومین ویژه برنامه را طرح تابستانی نشاط معنوی عنوان کرد و با بیان اینکه این ویژه برنامه در ۲۸ بقعه استان همدان اجرامی شود، بیان کرد: ویژه برنامه نشاط معنی در چهار بقعه و امامزاده همدان، هفت بقعه ملایر، پنج بقعه نهاوند، سه بقعه تویسرکان، سه بقعه رزن و کبودرآهنگ، بهار و اسدآباد هر کدام دو بقعه اجرا می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در استان همدان ۲۳۸ بقعه و امامزاده وجود دارد اما همه امامزاده ها و بقاع متبرکه از نظر فضای فیزیکی آمادگی اجرای طرح را ندارند، ادامه داد: سعی شده در امامزادگان مراکز فرهنگی و قرآنی نیز راه اندازی شود و اقدامات لازم برای ثبت نام و برگزاری کلاس ها به صورت مجزا انجام شده است.

حجت الاسلام ضا حاجی زین العابدینی با بیان اینکه اعتبارات برای بقاع و امامزادگان از طریق یک سر فصل اعتبارات دولتی، کمک ها و نذورات مردمی و اجرای طرح مودت تهیه می شود، ادامه داد: باید تعصب های افراطی را کنار بگذاریم تا آنچه شان امامزادگان است صورت گیرد.