به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره جایزه ادبی شازده کوچولو در حالی فراخوان خود را منتشر کرده است که دبیر آن روایت جالبی از چهار دوره برگزاری آن دارد.

مریم سیستانی دبیر و بانی این جایزه ادبی که ویژه داستان نویسان نوجوان با سن کمتر از پانزده سال برگزار می شود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی برگزاری این جایزه گفت: مدتها قبل من در یک بنیاد ادبی در شهر شیراز مشغول به فعالیت بودم که از قضا یک جایزه ادبی نیز داشت. برای شرکت در این جایزه تعداد زیادی از نوجوانان داستان نویس نیز اثر ارسال کرده بودند اما بانیان جایزه آن را مختص افراد بالای 18 سال برگزار می کردند. همین من را به این فکر انداخت که این جایزه را ویژه نوجوانان شکل دهم.

وی ادامه داد: 40 داستان رسیده به دبیرخانه را جمع کرده و با نویسندگانشان تماس گرفتم و در ادامه با لطف برخی از چهره های شاخص ادبیات کودک و نوجوان در کشور این جایزه شکل و داوری آن انجام شد. در مراسم پایانی نیز هرساله برترین استعداد داستان نویسی به نشریات و مجامع ادبی معرفی می شد.

به گفته سیستانی تمامی دوره های این جشنواره با هزینه شخصی و بدون حمایت خاصی برگزار شده است و در آستانه پنجمین دوره از آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر شیراز وعده هایی مبنی بر کمک به جایزه داده است.

وی تصریح کرد امروز مصادف با هشتم تیرماه که سالروز تولد آنتوان دوسنت اگزوپری خالق شازده کوچولوست فراخوان پنجمین دوره از این جشنواره را منتشر کردیم که بر اساس آن نویسندگان پانزده و زیر پانزده سال می توانند تا 15 شهریور ماه آثار خود را با موضوع آزاد به نشانی princeprize2011@gmail.com و یا از طریق درج پیام در http://princeprize.blogfa.com به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

بنا بر اعلام سیستانی جوایز این جشنواره شامل تندیس مسابقه، دیپلم افتخار، مبلغ نقدی و بسته کتاب برای نفر اول و دیپلم افتخار و بسته کتاب برای نفر دوم تا هفتم است.