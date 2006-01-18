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۲۸ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۰۷

پيشنهاد اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به مجلس شوراي اسلامي :

بخشي از بودجه دولت در سال آينده به خريد كتاب براي كتابخانه ها اختصاص يابد

بخشي از بودجه دولت در سال آينده به خريد كتاب براي كتابخانه ها اختصاص يابد

اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد بخشي از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در رديف مشخصي به خريد كتاب از ناشران اختصاص دهد .

معاون اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به خبرنگار كتاب مهر گفت : نمانيدگان عضو كميسيون فرهنگي مي توانند در هنگام برسي لايحه بودجه سال 1385 بخشي از اين بودجه را به طور مشخص و مستقيم به خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي ، مدارس و مردم اختصاص دهند .

وي با اشاره به بودجه كنوني وزارت ارشاد براي خريد كتاب افزود : خريدهاي كتاب از ناشران كه پيش از اين توسط معاونت فرهنگي وزارت ارشاد صورت مي گرفت مدتي است متوقف شده و در پاسخ به ما مي گويند كه بودجه خريد كتاب تمام شده است و وزارت ارشاد بودجه ندارد .

هاشمي تصريح كرد : بهتر است رقم مشخصي در لايحه بودجه وزارت ارشاد به طور مشخص براي خريد كتاب از ناشران در نظر گرفته شود تا مشكلات كنوني پيش نيايد و اين ارقام شفاف باشد .

کد مطلب 279023

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