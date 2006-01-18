بخشي از بودجه دولت در سال آينده به خريد كتاب براي كتابخانه ها اختصاص يابد

معاون اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به خبرنگار كتاب مهر گفت : نمانيدگان عضو كميسيون فرهنگي مي توانند در هنگام برسي لايحه بودجه سال 1385 بخشي از اين بودجه را به طور مشخص و مستقيم به خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي ، مدارس و مردم اختصاص دهند .

وي با اشاره به بودجه كنوني وزارت ارشاد براي خريد كتاب افزود : خريدهاي كتاب از ناشران كه پيش از اين توسط معاونت فرهنگي وزارت ارشاد صورت مي گرفت مدتي است متوقف شده و در پاسخ به ما مي گويند كه بودجه خريد كتاب تمام شده است و وزارت ارشاد بودجه ندارد .

هاشمي تصريح كرد : بهتر است رقم مشخصي در لايحه بودجه وزارت ارشاد به طور مشخص براي خريد كتاب از ناشران در نظر گرفته شود تا مشكلات كنوني پيش نيايد و اين ارقام شفاف باشد .