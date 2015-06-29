سید احمد نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حریق دو انبار مواد غذایی در رفسنجان اظهار داشت: وقوع این آتش سوزی ساعت پنج و پنج دقیقه صبح امروز به ایستگاه های آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله ماموران آتش نشان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش سوزی در دو سوله انبار مواد غذایی در مسیر کارخانه یخ در جاده یزد رخ داد که بر اثر آن ۹۰ درصد این انبارها در آتش سوختند.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان علت این آتش سوزی را نامشخص اعلام و عنوان کرد: آتش نشانی رفسنجان با ظرفیت چهار ایستگاه و حدود ۴۰ نیروی آتش نشان آتش سوزی را مهار کرد.