به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیبافصبح امروز طی سخنانی در آئین بهره برداری از ایستگاه مترو عبدل آباد از خط سه متروی تهران، گفت: افتتاح هر کدام از ایستگاه ها و احداث هر یک کیلومتر از خطوط مترو از جهت فنی، اجرایی، طراحی، تجهیزات و امکانات سختی های بسیار و پیچیدگی های خاص خودش را دارد. شاید به راحتی در اینجا از افتتاح حدود ۲۰ کیلومتر مترو در ادامه خط سه و در آینده نزدیک سخن گفته می شود اما اگر به بقیه کلانشهرها از جمله تبریز، مشهد و اصفهان و شیراز نگاه کنیم، شاهد هستیم که آن ها هم طی دو دهه گذشته ساخت مترو را دنبال می کنند در حالی که تمامی خطوط اجرایی شده به اندازه همین یک پروژه نیست.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات توجه دولت به مترو دیگر کلانشهرها بیش از تهران است البته ما از این بابت هم خوشحال هستیم، چرا که ساخت مترو به اقتصاد ملی کمک کرده و مصداق عینی اقتصاد مقاومتی است چرا که با احداث مترو مردم در رفاه می آیند از انفال صرفه جویی می شود.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ساخت هر یک کیلومتر مترو برای مردم و بیت المال منفعت های زیادی دارد، تاکید کرد: با افتتاح ادامه خط سه مترو در آینده نزدیک، متروی تهران خودش را به عدد ۲۰۰ کیلومتر می رساند.

قالیباف با اشاره به سختی های پیش رو برای ساخت خطوط مترو پایتخت، تصریح کرد: همه مشکلات ما وقتی است که تورم، رکود و یا تورم و رکود با هم وجود داشته باشد چرا که همه این موارد در نرخ ها، دستمزدها، تجهیزات و امکانات تاثیرگذار است. همچنین مشکلات ارزی و بانکی از جمله سختی هایی است که گریبانگیر ما است اما با این وجود ما با خدای خودمان عهد کرده و به مردم هم قول دادیم که هیچ کدام از این موانع نتواند ما را از برنامه ریزی صورت گرفته باز بدارد.

وی تاکید کرد: به حدی دلیل های قابل قبول برای مردم و مسئولان وجود دارد که کار را کاهش دهیم و در بعضی جهات آن را متوقف کنیم اما با این وجود ما مصمم هستیم و بر قول و عهد خودمان با خداوند ایستاده ایم چرا که جز خدمت به مردم چیزی در ذهن همکاران من نیست.

شهردار تهران در ادامه بر ضرورت خدمت به مردم جنوب شهر تاکید کرد و گفت: هیچ گاه این جمله حضرت امام (ره) را فراموش نمی کنیم که یک تار موی کوخ نشیننان را به همه کاخ نشینان نمی دهیم. به همین جهت مخصوصا باید به مردم جنوب شهر خدمت کنیم که همه ما مدیون این پابرهنگان هستیم.

وی افزود: با همه این فراز و نشیب ها و سختی ها تاکید می کنم که به صورت مصمم و پر قدرت، با کمک همکاران، دعای خیر و همراهی مردم پیش خواهیم رفت. در این مسیر نیز امیدواریم که مجلس و دولت محترم کمکی به مجموعه مترو داشته باشد اما شرط کار ما، شرط پول نیست.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مترو حومه تهران پرداخت و گفت: بحث مترو حومه تهران فراز و نشیب های زیادی را طی کرد. به نحوی که در دولت قبلی بخشی از زمان بر این موضوع گذشت که مترو حومه تهران را از تهران گرفتند و گفتند که خودمان کار را انجام می دهیم. در آن زمان گفتیم ایرادی ندارد و حاضر هستیم خط مترو تهران – کرج به عنوان اولین خط حومه ای را نیز به شما تحویل دهیم، اما گفتند آن خط در مترو تهران باشد تا بقیه خطوط را دنبال کنیم. به همین جهت پولی بابت بحث ساخت مترو حومه تهران داده نشد و متاسفانه در سالیانی که پشت سر گذاشتیم یک متر مترو نیز در حومه تهران شامل ورامین، اسلامشهر، پردیس، هشتگرد و... پیش نرفت.

وی با تاکید بر اینکه در دنیا نیز به اینگونه است که حمل و نقل پایتخت و حومه با یک مدیریت و به صورت یکپارچه پیش می رود، عنوان داشت: بعد از شش - هفت سال، در سال آخر آن دولت تصمیم گرفته شد تا مترو حومه را دوباره به شهرداری تهران برگردانند، به همین جهت در سال آخر دولت دهم بحث مترو ورامین و فرودگاه امام خمینی (ره) را به طور جد دنبال کردیم.

شهردار تهران تاکید کرد: پس از آن دوباره بحث هایی از سوی دولت مطرح شد که بخشی از مترو را خودمان اجرا می کنیم. به همین جهت در جلسه ای با دوستان راه آهن با این موضوع موافقیت کردیم و گفتیم که این روش یک بار تجربه شده است اما اگر می خواهید می توانید آن را دوباره تجربه کنید.

وی تصریح کرد: با همفکری و صحبتی که با همکاران خودمان داشتیم، به این جمع بندی رسیدیم که اگر این فرصت فراهم شود بتوانیم ادامه خط سه مترو را به اسلامشهر ببریم، چرا که هم اکنون اسلامشهر و حاشیه آن جمعیتی حدود دو میلیون نفر دارد که انصافا مردم محروم و ذی حقی هستند و اقتصاد و رفت آمد بخش عمده از آن ها با شهر تهران درارتباط است.

قالیباف عنوان کرد: حدود یک ماه قبل که با دوستان صحبت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که جلسه ای را با شورای شهر و شهرداری اسلامشهر بگذاریم و هماهنگی های لازم را با هم انجام دهیم چرا که فکر می کنیم این همکاری بین شهرداری ها با ثبات تر از هماهنگی با بخش های دیگر است. به این جهت می توانیم با کمک و همراهی آنها از ظرفیت فنی موجود استفاده کنیم زیرا در ادامه ساخت مسیر، ساخت ایستگاه ها و مجوزهای لازم باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشیم.

شهردار تهران تصریح کرد: البته در این زمینه دست کمک دولت را رد نمی کنیم و در صورتی که دولت کمک کند و اعتبار بگذارد، آن را با جان و دل قبول می کنیم چرا که ما می خواهیم به جهت فنی، طراحی و اجرا به شهرداری اسلامشهر کمک کنیم و طبیعتا مجلس و دولت نیز در اعتبارات باید کمک کنند. اگر حداقل دو ایستگاه تا اسلامشهر بسازیم، می توانیم جمعیت قابل توجهی را در این شهر جا به جا کرده و از حجم بالای تردد خودروها، مصرف سوخت و آلودگی هوا جلوگیری کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: دوستان به جهت فنی پیشنهاد اجرای این خط توسط دستگاه TBM را داشتند تا بتوانیم TBM آزاد شده را فعال کرده و ادامه مسیر را به وسیله آن پیش ببریم. به همین جهت امیدوارم بتوانیم در اولین فرصت بعد از ماه رمضان این هماهنگی را با شورای شهر و شهرداری اسلامشهر داشته باشیم.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دست اندرکاران احداث ایستگاه مترو عبدل آباد، تصریح کرد: در گذشته قولی داده شده بود که هر ماه یک ایستگاه را افتتاح دهیم، به همین جهت همکاران زحمت کشیدند و این ایستگاه آماده سازی و بهره برداری شد. همچنین باید توجه داشته باشیم که هر چه به سمت جنوب شهر ایستگاه بسازیم و خط مترو را به جنوب شهر بیاوریم، به مردم کمکی مستقیم کرده ایم.

شهردار تهران علاوه بر این ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع)، تصریح کرد: امیدوارم به گونه ای عمل کنیم که ماه رمضان مقصد ما نباشد، بلکه مبدا ما باشد. بدین معنی که با اتمام ماه مبارک رمضان همه چیز را تا سال بعد به فراموشی نسپاریم بلکه این توفیق را داشته باشیم که ماه مبارک رمضان مبدا و شروعی باشد تا همه ماه ها، ماه خدا باشد تا عبادت خداوند بزرگ را انجام دهیم و به یاد خدا باشیم.