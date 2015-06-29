به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه در ابتدای این مراسم با تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: امروز نود و دومین ایستگاه پایتخت در منطقه عبدل آباد به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه منطقه عبدل آباد از شمال به بوستان ولایت و از جنوب به میدان نعمت آباد و اسلام شهر متصل می شود، افزود: ایستگاه متروی این منطقه ۱۱ هزارمترمربع زیربنا دارد و در دو طبقه احداث شده است.

درویش با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ هزار مترمربع عملیات خاکبرداری برای احداث این ایستگاه انجام شده است، تصریح کرد: ۴ هزار تن میلگرد، ۲۷ هزار مترمکعب بتن و ۲۵ هزار مترمربع قالب برای ساخت متروی عبدل آباد استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه با تاکید بر اینکه روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر از شهروندان به وسیله این ایستگاه جابه جا خواهند شد، خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک بزرگترین پروژه ملی کشور (خط ۳ متروی تهران) را به طور کامل افتتاح خواهیم کرد.

درویش با بیان اینکه ۲۰ کیلومتر از این خط با هزینه ۲ هزار میلیاردی تا کنون ساخته و به بهره برداری رسیده است، افزود: ۹۰ درصد ساخت این طرح در سال گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳، دو هزار میلیاردتومان برای مترو هزینه کرده ایم، ادامه داد: اما دولت محترم تنها ۱۱۰ میلیاردتومان به ما پرداخت کرد که جالب است بدانید ۲۰۰ میلیارد برای عوارض و ترخیص واگن ها از گمرک به دولت برگرداندیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه در ادامه با تاکید بر اینکه خط ۶ و ۷ مترو نیز تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: بهره برداری این خطوط ۱۲ هزار میلیاردتومان هزینه می خواهد که از دولت می خواهیم در این زمینه کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: در روزهای آینده ۲۷ کیلومتر از کل پروژه خط ۳ مترو به بهره برداری خواهد رسید.