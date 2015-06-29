به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در آستانه خجسته سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) وابستگان نظامی کشورهای اسلامی مقیم ایران، در ضیافت افطاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه شرکت کردند.

فدوی در این مراسم با تبریک فرارسیدن ماه رمضان و خیر مقدم به میهمانان از این ماه مبارک به عنوان ماه میهمانی ویژه خداوند متعال یاد کرد و گفت: به برکت ماه مبارک رمضان می‌بایست محبت میان مسلمانان به بیشترین وجه ممکن جاری شود.

وی با بیان اینکه دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین خدا در عالم فراگیر خواهد شد اظهار داشت: دشمنان اسلام، به طور خاص آمریکاییها تحقق این مهم را نمی‌خواند.

فدوی تصریح کرد: وظیفه مسلمانان در این شرایط حرکت در راستای روندی است که خداوند متعال و ائمه معصومین (ع) از ما خواسته‌اند بویژه در جغرافیایی مانند خلیج فارس که نه تنها در منطقه بلکه در دنیا نقش خاص و حساسی را داشته و به عنوان مرکز دنیا می‌توان از آن یاد کرد.

وی افزود: به طور قطع در آینده تمامی کشورهای اسلامی به درک واحدی خواهند رسید که اصلی‌ترین موضوع بین کشورهای مسلمان باید اتحاد میان آنان باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه از کشورهای اسلامی به مثابه یک خانواده بزرگ یاد کرد و گفت: طبیعتاً در داخل خانواده ای با این عظمت اختلاف سلیقه وجود دارد، اما در این خانواده اصول و مبانی هیچگاه از بین نرفته و در هیچ شرایطی اختلاف نظرها به خارج رسوخ نمی‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: اولین رسالت انقلاب اسلامی کمک رساندن به مسلمانان است و در این روند نیروهای مسلح بویژه سپاه که صرفاً یک نیروی نظامی نیست نقش خود را درک کرده و در راستای تحقق آن، تمام آنچه را که می‌بایست وجود داشته باشد را مهیا کرده است.

فدوی تقدیم بیش از ۴۰ هزار پاسدار شهید از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در دفاع از اسلام را گواهی براز جان گذشتگی و ایفای نقش مؤثر و انقلابی سپاه برشمرد و افزود: نیروی دریایی سپاه در منطقه خلیج فارس به عنوان حساس‌ترین نقطه عالم این نقش را برای خود قائل بوده و برقراری امنیت خلیج فارس برای همگان را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار داده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه حیات آینده جهان وابسته به امنیتی است که باید در خلیج فارس برقرار شود گفت: این یک وظیفه اسلامی بر دوش‌ ما و سایر کشورهای مسلمان است که امنیت را نه تنها برای خود بلکه برای سایرین فراهم کنیم تا با تامین این امنیت در وضعیت مناسب‌تری قرار گیرند.

فدوی با بیان اینکه تامین انرژی جهانی حال حاضر و آینده جهان بر عهده خلیج فارس و کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است اظهار داشت: هم اکنون روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از این منطقه به تمام دنیا صادر می‌شود که این میزان با توجه به محدود بودن سایر منابع نفت دنیا در آینده نه چندان دور افزایش یافته و به ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وی افزود: آمریکایی ها می‌خواهند از موضوع انرژی موجود در خلیج فارس برای ادامه سلطه خود بر دنیا استفاده کنند، که ما می‌بایست به عنوان یک وظیفه مسلمانی در قالب یک روند طبیعی وسالم اقتصادی این موضوع را دنبال کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان سخنانش تاکید کرد: برمبنای آیه شریفه "واعدوا الهم مااستطعتم من قوه" که بر سینه پاسداران نقش بسته است ما وظیفه داریم استطاعتمان را به حدی بالا ببریم که رسالت و مأموریت اسلامی خود را با بهترین شکل به انجام برسانیم.

در پایان این مراسم وابستگان نظامی کشورهای اسلامی مقیم ایران پس از اقامه نماز جماعت در ضیافت افطار حضور یافته و به رسم یاد بود هدایایی را از فرمانده نیروی دریایی سپاه دریافت کردند.