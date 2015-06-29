به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین و آخرین مرحله از رقابتهای جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا، نماینده پرش ارتفاع ایران موفق شد به مدال نقره برسد.

محمد رضا وظیفه دوست که پیش از این در مراحل اول و دوم این رقابتها موفق به کسب عنوان نشده بود، ظهر امروز با گذشتن از مانع دو متر و ۲۳ سانتی متر و تعداد خطای کمتر نایب قهرمان شد تا با دست خالی از نخستین تجربه اش در جایزه بزرگ آسیا باز نگردد.

کیوان قنبر زاده دارنده رکورد ملی پرش ارتفاع ایران نیز، که پیش از این در مراحل اول و دوم در بانکوک و پاتوم تانی ارتفاع دو متر و ۲۶ سانتی متر را از پیش رو برداشته و موفق به کسب مدال های طلا و نقره شده بود، امروز(دوشنبه) در مرحله پایانی این مسابقات با پرشی به ارتفاع دو متر و ۲۳ سانتی متر و تعداد خطای بیشتر از رسیدن به مدال بازماند و جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

تیم ملی ایران در دور قبلی این رقابتها (سال ۲۰۱۳) با چهار مدال ( دو طلا و دو برنز) در مجموع هر سه مرحله به کار خود پایان داد.