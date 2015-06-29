خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان در وین حضور دارد و به علت عدم آمادگی جسمانی برای بازگشت به کشورش، ترجیح داده است تا پایان مذاکرات در پایتخت اتریش باقی بماند. با این حال سکوت حاکم بر فضای مذاکرات و عدم حضور وزیر امور خارجه ایران و برخی وزرای امور خارجه دیگر، به معنای استراحت کری در هتل محل اقامتش نیست!

بر این اساس، جان کری و ارنست مونیز وزرای امور خارجه و انرژی ایالات متحده آمریکا جمع بندی نهایی خود از مذاکرات هسته ای و نقاط اختلافی را به کاخ سفید منتقل کرده و در انتظار دستور و فرمان نهایی باراک اوباما هستند. در جریان مذاکرات وین ۸ هم که در آذرماه سال گذشته در وین برگزار شد، باراک اوباما بر خلاف انتظار جان کری، به صورت ناگهانی و در دقایق پایانی دستور تمدید هفت ماهه مذاکرات را صادر کرد. این بار نیز ممکن است تصمیم نهایی اوباما با تصمیم جان کری در یک امتداد مطلق قرار نداشته باشد. البته در مذاکرات سال گذشته وین، سعود الفیصل وزیر امور خارجه سابق عربستان سعودی با حضور خود در وین و دیدار با کری، پیام های خاصی را به کاخ سفید درخصوص تغییر استراتژی قیمت گذاری نفت مخابره کرد که در نهایت منجر به تغییر مواضع اوباما شد.

در حال حاضر، مذاکره کنندگان آمریکایی ترجیح داده اند قبل از رسیدن مذاکرات به آخرین لحظات، دستور اوباما را در خصوص نقاط اختلافی جویا شوند تا به مانند مذاکرات وین ۸ در فشار روانی ناشی از تصمیم گیری فوری و غیر منتظره احتمالی رئیس جمهور آمریکا قرار نگیرند. در این خصوص، جمع بندی موارد سیاسی بر عهده کری و جمع بندی مسائل فنی بر عهده مونیز گذاشته شده است.

به گزارش منابع آگاه، قرار است جمع بندی مونیز و کری توسط اوباما، بایدن و سوزان رایس و برخی دیگر از مشاوران ویژه رئیس جمهور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و قبل از بازگشت وزیر خارجه ایران به محل مذاکرات هسته ای تصمیم نهایی در خصوص آن صادر شود.

لازم به ذکر است که کری و مونیز، دیگر وزرای امور خارجه حاضر در محل مذاکرات را نیز در جریان این تصمیم قرار داده اند.