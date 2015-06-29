به گزارش خبرگزاری مهر ،کلیپ پیش رو، نماهنگی با عنوان «با روی سیاه» و با صدای محمود کریمی است که به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط گروه فیلم و انیمیشن تبیان و شبکه جهانی ولایت تولید شده است که تقدیم حضور می شود.