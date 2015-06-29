به گزارش خبرگزاری مهر ،کلیپ پیش رو، نماهنگی با عنوان «با روی سیاه» و با صدای محمود کریمی است که به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط گروه فیلم و انیمیشن تبیان و شبکه جهانی ولایت تولید شده است که تقدیم حضور می شود.
نماهنگ «با روی سیاه» ویژه ایام ماه مبارک رمضان با صدای محمود کریمی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،کلیپ پیش رو، نماهنگی با عنوان «با روی سیاه» و با صدای محمود کریمی است که به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط گروه فیلم و انیمیشن تبیان و شبکه جهانی ولایت تولید شده است که تقدیم حضور می شود.
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