به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش تئاتر کودک و نوجوان متشکل از مریم کاظمی، منصور خلج و رحمت امینی با بررسی ۲۰۱ نمایشنامه رسیده به این بخش ۳۷ نمایشنامه را به صورت قطعی و ۱۲ نمایشنامه را مشروط به بازبینی انتخاب و معرفی کردند.

این هیات، آرا خود را به شرح زیر اعلام کردند:

پیک نیک در میدان جنگ به کارگردانی امیرضا قرقزلو، مهمان های ناخوانده به کارگردانی سید محسن بنی هاشمی، خروسک پریشان به کارگردانی سید آرش شریف زاده، عصای جادویی و بادبادک به کارگردانی حمیدرضا حسینعلی، مانی و نیمه شب شگفت انگیز به کارگردانی زهرا الفت، شهر بی گدا به کارگردانی نرگس اصغری، حکایت لوطیان مرد رند به کارگردانی داوود زارع، قصه برده و شیر به کارگردانی بهزاد توانگر روستا، درخت کتاب به کارگردانی حمید خصوصی، یه راز کوچولو به کارگردانی زیبا برجی فلاح، گربه شکمو و خانم بزرگ به کارگردانی حمید ندیمی، خرگوش کوچولو و گرگ ناقلا به کارگردانی امیررضا توکلی، محله ما به کارگردانی آزاده دربهشتی، رستم و غول آخر به کارگردانی مریم قلهکی، خیمه قمر خانوم به کارگردانی بهناز مهدی خواه،

هی فرچه ها به کارگردانی طهورا کریم خانی، اگر پدرم را دیدی به کارگردانی محدثه احمدی، من آیدا را نمی فروشم به کارگردانی معصومه عسگری، آدم برفی ها به کارگردانی کتایون بختیاری، من اصلا دلم نمی خواد برم مدرسه به کارگردانی سمیرا دین پرور، مزه دوغ تلخه به کارگردانی سمیرا یزدان پژوه، دنیای وارونه دریا به کارگردانی بهاره میرزاپور، نبرد مو شها و قورباغه ها به کارگردانی رضا آشفته، موش های دم بریده و گربه خیر ندیده به کارگردانی حامد اویسی طهرانی، علی بابا و مرد عنکبوتی به کارگردانی حمیدرضا بنده مرادی و ابراهیم رحیمی، قصه پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاهی دیگر که سه پسر

نداشت به کارگردانی سعید تاجیک، گیسوانی برای پرواز به کارگردانی روشنک کریمی، حاکم چهل و پنج متری به کارگردانی سپیده اقدامی، کاشف گیج به کارگردانی میلاد رمضانی بزرگ زادگان، جک و لوبیای سحرآمیز به کارگردانی سحر پورفرج، ماه پیشونی به کارگردانی پژمان جعفری سمرقندی، درخت دل به کارگردانی اعظم شکوفه پور، جادوی مروارید سیاه به کارگردانی مریم تیموری، یک دقیقه به کارگردانی میثم یوسفی، یک کلاغ، یک طوطی به کارگردانی سیروس سپهری، شکارچی و پرنده به کارگردانی محمد لارتی، سوسکه پری به کارگردانی سحر صفرپور.

۱۲ نمایشنامه نیز به صورت مشروط به این مرحله از جشنواره راه پیدا کرده اند که شامل نادونک به کارگردانی علیرضا دهقانی، بابای من یه قهرمانه به کارگردانی رضا بیات، ماجرای پدر و پرویز هیولا به کارگردانی هادی ابوالقاسمی، وسوسه به کارگردانی علی خوش گفتار، جعبه سحرآمیز به کارگردانی مهرداد قرآن کیش، همه بازیها رو بلدی؟ به کارگردانی بهزاد جاودانفرد، آگهی استخدام به کارگردانی زهرا شیخ الحکمایی و سمیرا یزدان، پژوه، طلسم زریانه به کارگردانی میثم میثاق، تاج طلایی به کارگردانی حسین چراغی، فسقلی می خواد قهرمان بشه به کارگردانی محمدحسین داداشی نیا، جک و لوبیای سحرآمیز به کارگردانی مونا یوسفی، کی از کدام طرف به کارگردانی فرهاد خسروی فرد می شوند.

چهارمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری و با دبیری شهرام کرمی از ۲۶ شهریور در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران برگزار خواهد شد.